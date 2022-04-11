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12:04 (мск), источник: Sport24

«Ела то, что никогда не съела бы». Олимпийская чемпионка Севастьянова стала участницей шоу «Звезды в Африке»

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова стала участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

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фотографий
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фотографий
18
фотографий

«Наконец-то я могу с вами поделиться этой новостью! Да, я участвовала в проекте “Звезды в Африке 2”! Это действительно был невероятный опыт. Мечта побывать в Африке сбылась.

Я преодолела кучу страхов, разных испытаний, ела то, что никогда не съела бы. Был весь спектр эмоций. И, конечно, приобрела новых друзей.

На проекте было задействовано более сотни человек. Видео операторы не просто сняли красивую картинку, а связали разные истории — жизни животных, колорит национального парка, африканскую природу, экстремальные испытания, отношения участников и их жизни. Хоть и смонтировали все на свое усмотрение. Это крутая работа съемочной группы. Таких аналогов больше нет и, возможно, не будет.

Я, наверное, еще долго буду вспоминать об этом приключении", — написала 26-летняя Севастьянова в одной из социальных сетей.

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