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17:33 (мск), источник: Sport24

От олимпийского чемпиона Далалояна отказалась Германия, но его уже ждут в Италии. Санкции не помешают

А в России ждут китайцев.

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Источник: Sport24

Олимпийский чемпион Артур Далалоян — спортсмен с киношной судьбой. Когда ему было 15, гимнаста выгнали из сборной России. Но через год Артур вернулся в команду и всем все доказал своими победами. В его карьеры были и шикарные взлеты, и обидные падения. Особняком стоит 15 апреля 2021-го: Далалоян разорвал ахилл — и это перед самой Олимпиадой! Но грамотная реабилитация позволила Артуру восстановиться прямо перед Токио, итог — историческое командное золото.

Источник: Sport24

После Игр Далалоян сделал в своей карьере паузу. Возвращение к соревнованиям случилось на недавнем национальном первенстве: Артур третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом страны. Символично, но победа пришлась на 15 апреля — ровно год спустя после получения той самой травмы.

«Если бы среди моих друзей был бы какой-нибудь крупный режиссер и сценарист, которые бы мне помогли в экранизации всего, что произошло за год, обязательно бы приложил усилия, чтобы такой фильм был снят», — сказал Артур в интервью Матч ТВ.

Дальше у Артура по плану участие в… клубном чемпионате Италии. Да, несмотря на санкции FIG, российских гимнастов продолжают ждать, на национальные турниры решение международных федераций не распространяется.

«20 апреля улечу в Италию, чтобы выступить за свой клуб в серии А, буду делать четыре снаряда. Когда я выступал там в начале марта, то никакого негатива со стороны итальянцев не чувствовал. Мой клуб абсолютно поддерживал меня, поэтому я полностью спокоен. Это коммерческие соревнования, и я еду туда в первую очередь заработать», — говорит Артур ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Правда, на сохранение партнерских отношений с россиянами пошли не все европейцы — от наших гимнастов отказались немецкие клубы. В Бундеслиге не скрывали, что решение продиктовано исключительно политической ситуацией, так что минимум в ближайшие полгода Далалояна и Ко в Германии не ждут.

Тем не менее без международных турниров российские гимнасты точно не останутся: на сегодняшний день участие в летнем Кубке России в Калуге уже подтвердили 8 стран, наверняка приедут китайцы. Так что с мотивацией у наших спортсменов точно все будет хорошо.

Владимир Афанасьев

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