Кабаева: отсутствие России приведет мировую художественную гимнастику к деградации

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева уверена, что отсутствие России приведет мировую художественную гимнастику к деградации. Об этом она заявила ТАСС в среду.

«Сегодняшние правила уже ограничивают возможности и развитие мировой художественной гимнастики, и эти правила, безусловно, нужно совершенствовать, — сказала Кабаева. — Отстранение любой команды, особенно ведущих спортсменов, будет наносить ущерб любому виду спорта. Что касается художественной гимнастики, то не нужно забывать, что этот вид спорта родился именно в нашей стране и до сих пор Россия является законодательницей мод в художественной гимнастике. Отсутствие России в этом виде спорта приведет мировую художественную гимнастику к деградации. А мы будем развиваться».

Ежегодный благотворительный фестиваль «Алина» прошел в Москве 23 апреля. Основной темой фестиваля стала победа в Великой Отечественной войне. По словам Кабаевой, одной из задач фестиваля была попытка собрать самых талантливых детей со всей страны.