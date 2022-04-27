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13:33 (мск), источник: ТАСС

Кабаева: отсутствие России приведет мировую художественную гимнастику к деградации

Олимпийская чемпионка отметила, что спорт должен объединять людей, а не разделять их.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева уверена, что отсутствие России приведет мировую художественную гимнастику к деградации. Об этом она заявила ТАСС в среду.

«Сегодняшние правила уже ограничивают возможности и развитие мировой художественной гимнастики, и эти правила, безусловно, нужно совершенствовать, — сказала Кабаева. — Отстранение любой команды, особенно ведущих спортсменов, будет наносить ущерб любому виду спорта. Что касается художественной гимнастики, то не нужно забывать, что этот вид спорта родился именно в нашей стране и до сих пор Россия является законодательницей мод в художественной гимнастике. Отсутствие России в этом виде спорта приведет мировую художественную гимнастику к деградации. А мы будем развиваться».

Ежегодный благотворительный фестиваль «Алина» прошел в Москве 23 апреля. Основной темой фестиваля стала победа в Великой Отечественной войне. По словам Кабаевой, одной из задач фестиваля была попытка собрать самых талантливых детей со всей страны.

«Знаете, я всегда говорила, что спорт и политика несовместимы. Спорт, так же, как и культура, должен объединять людей, а не разделять их. Что касается уровня фестиваля, то смысл его заключается как раз в том, чтобы собрать как можно больше детей со всей страны. И при этом огромном охвате найти самых лучших, самых талантливых, а ведущим специалистам, тренерам посмотреть на них», — отметила олимпийская чемпионка.

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