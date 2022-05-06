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11:54 (мск), источник: Sport24

Каролина Севастьянова покорила подписчиков сексуальным фото в купальнике

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала сексуальную фотографию в купальнике.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Снимок появился в телеграм-канале спортсменки. «Очень люблю эту фотографию. Она у меня, кстати, была на звездочке в “Звездах в Африке”, — подписала фото Севастьянова.

Напомним, 27-летняя Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике.

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