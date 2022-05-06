Каролина Севастьянова покорила подписчиков сексуальным фото в купальнике
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала сексуальную фотографию в купальнике.
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала сексуальную фотографию в купальнике.
Снимок появился в телеграм-канале спортсменки. «Очень люблю эту фотографию. Она у меня, кстати, была на звездочке в “Звездах в Африке”, — подписала фото Севастьянова.
Напомним, 27-летняя Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике.