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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию. Это сделал лично глава МИД

Главе Всероссийской федерации художественной гимнастики, главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Также он запретил въезд в страну, в частности, певцу Филиппу Киркорову и артисту эстрады Владимиру Винокуру.

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию», — написал чиновник на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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