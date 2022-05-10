Самая возрастная гимнастка в истории намерена выступить на Олимпиаде-2024

Чусовитина, которой в июне исполнится 47 лет, является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан. Помимо олимпийского золота, на ее счету есть серебро Игр-2008 в Пекине, а также три победы, серебряные и бронзовые награды на чемпионатах мира.

После Игр в Токио в июле прошлого года она заявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако позже гимнастка сообщила, что решила выступить на Азиатских играх в сентябре 2022 года. В марте спортсменка выиграла золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024», — сказала Чусовитина, отвечая на сайте НОК Узбекистана на вопрос о ее планах в связи с переносом Азиатских игр-2022 на неопределенное время.