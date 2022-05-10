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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самая возрастная гимнастка в истории намерена выступить на Олимпиаде-2024

ТАШКЕНТ, 10 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина решила готовиться к выступлению на Играх-2024 в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Чусовитина, которой в июне исполнится 47 лет, является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан. Помимо олимпийского золота, на ее счету есть серебро Игр-2008 в Пекине, а также три победы, серебряные и бронзовые награды на чемпионатах мира.

После Игр в Токио в июле прошлого года она заявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако позже гимнастка сообщила, что решила выступить на Азиатских играх в сентябре 2022 года. В марте спортсменка выиграла золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024», — сказала Чусовитина, отвечая на сайте НОК Узбекистана на вопрос о ее планах в связи с переносом Азиатских игр-2022 на неопределенное время.

Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на руководство Олимпийского совета Азии сообщило, что XIX Азиатские игры, которые должны были состояться 10—25 сентября в китайском Ханчжоу отложены. Новая дата проведения мероприятия и причины переноса пока не уточняются, однако это решение может быть связано с ухудшившейся в последние месяцы эпидемиологической обстановкой в Китае, в частности в самом городе Ханчжоу и соседнем с ним Шанхае.

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