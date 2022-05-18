Российского гимнаста дисквалифицировали на год за демонстрацию буквы Z

Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. Россиянин вышел на награждение с нанесенной на форму буквой Z, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. После этого против Куляка было открыло дисциплинарное дело.

В пресс-релизе утверждается, что Куляк нарушил устав FIG, дисциплинарный кодекс FIG, кодекс этики FIG, кодекс поведения FIG и технический регламент организации. 20-летний россиянин будет обязан вернуть призовые деньги в размере 500 швейцарских франков, возместить часть судебных издержек на сумму 2 тысяч швейцарских франков и вернуть завоеванную им на соревнованиях в Дохе бронзовую медаль. Куляк не сможет выступать в соревнованиях под эгидой FIG в течение одного года с момента принятия вердикта дисциплинарным комитетом. Спортсмен в течение 21 дня сможет обжаловать данное решение.