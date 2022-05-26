Гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах
Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.
Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.
ТАСС, 26 мая. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба FIG.
«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований, — говорится в заявлении FIG. — Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах».
18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.