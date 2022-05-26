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10:38 (мск), источник: ТАСС

Гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах

Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 мая. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба FIG.

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований, — говорится в заявлении FIG. — Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах».

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

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