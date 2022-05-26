ФСГР подаст апелляцию на дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди

Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Полное решение по Куляку мы получили. Причём год дисквалификации Ване неоднозначный. Решение в отношении него будет действовать и после окончания санкций в отношении российских спортсменов в целом. Дисквалификация Куляка будет действовать ещё полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше чем на год. Это несправедливо.



По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену. Подадим апелляцию в GEF Appeal Tribunal. По срокам до 7 июня мы должны подать апелляцию. А дальше этот апелляционный трибунал назначит заседание панели, рассмотрение и так далее. Сроков рассмотрения апелляции нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».