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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

ФСГР подаст апелляцию на дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что организация подаст апелляцию на дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка со стороны Фонда гимнастической этики (GEF).

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Источник: РИА "Новости"

Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Полное решение по Куляку мы получили. Причём год дисквалификации Ване неоднозначный. Решение в отношении него будет действовать и после окончания санкций в отношении российских спортсменов в целом. Дисквалификация Куляка будет действовать ещё полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше чем на год. Это несправедливо.

По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену. Подадим апелляцию в GEF Appeal Tribunal. По срокам до 7 июня мы должны подать апелляцию. А дальше этот апелляционный трибунал назначит заседание панели, рассмотрение и так далее. Сроков рассмотрения апелляции нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

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