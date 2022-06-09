Американские гимнастки во главе с Байлз требуют от ФБР 1 миллиард долларов. Все они жертвы врача-насильника Нассара

В 2018 году врача-насильника из США Ларри Нассара посадили в тюрьму. Это позволило начать новую жизнь гимнасткам, которых он растлил. Казалось, на этом все должно было закончиться, но не тут-то было. Оказалось, столетнего наказания врача жертвам мало. Многократная чемпионка Олимпиады и мира Симона Байлз, а также другие спортсменки пошли дальше, чтобы привлечь к ответственности функционеров, которые долгое время закрывали глаза на действия Нассара.

Все началось еще в прошлом году, когда Байлз вернулась с Олимпиады в Токио, где выступила ниже своих возможностей. Вместе с Александрой Райсман, Мэгги Николс и Маккайлой Марони Байлз выступила в Сенате США, рассказав о том, что большого количества жертв можно было бы избежать, если бы Федеральное бюро расследований (ФБР), гимнастическая федерация и Олимпийский комитет (USOPC) среагировали на первые жалобы. Они появились еще в 2015 году, но тогда то ли никто не хотел разбираться в злоупотреблениях врача, то ли все решили, что гимнастки сочиняют.

В итоге все закончилось тем, что Нассар испортил жизнь более чем 300 девушкам. Никого не удивляет, что спортсменки настаивали осенью 2021-го на роспуске совета директоров USOPC, обратившись к Конгрессу страны, а теперь хотят получить компенсацию от ФБР. Байлз и другие жертвы (около 90 человек) врача требуют более 1 млрд долларов за то, что сотрудники бюро не остановили его.

«Если бы ФБР просто выполнило свою работу, Нассара бы остановили до того, как у него появилась возможность изнасиловать сотни девушек, включая меня», — сказала бывшая гимнастка Мичиганского университета Саманта Рой.

Генеральный инспектор сообщил, что в 2016 году расследование было начато, но кого теперь этим можно убедить. До ареста Нассар продолжал работать и насиловать гимнасток, поэтому Байлз и Ко имеют право быть недовольными ФБР. Прямо сейчас у бюро есть шесть месяцев, чтобы предоставить ответ на иск. Интересно, что новое дело началось спустя две недели после того, как Министерство юстиции отказалось наказывать агентов, которые плохо справились со своей работой в 2015 году в отношении Нассара.

Университет штата Мичиган не стал связываться с пострадавшими, а добровольно выплатит 500 млн долларов гимнасткам, подвергшимся насилию Нассара. Федерация, олимпийский и паралимпийский комитеты США заключили мировое соглашение в размере 380 милн долларов. Интересно, пойдет ли ФБР против спортсменок или выплатит компенсацию?