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11:29 (мск), источник: Sport24

«Обалдеть!» Русская гимнастка похвасталась нереальной растяжкой в купальнике на пляже: видео

Русская гимнастка Анастасия Назаренко, которая является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, похвасталась нереальной растяжкой в купальнике на пляже.

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Соответствующее видео Назаренко опубликовала в социальных сетях. Стоит отметить, что Анастасия в настоящее время живет в США.

«У многих людей в Нью-Йорке, кто меня знает, я ассоциируюсь с растяжкой! Настя — это растяжка. Как будто это мое второе имя ✌ Здорово, что у меня есть то, что меня отличает. А когда узнают, что я еще и олимпийская чемпионка, сразу интересуются тренировками со мной))», — написала 29-летняя спортсменка в подписи к видео.

Подписчики остались впечатлены растяжкой Анастасии и написали в комментариях большое количество восторженных отзывов подобного характера:

Нереально! ❤️‍.

Обалдеть!

Невероятная грация и пластичность.

Вау! Как красиво.

Нереально круто и красиво.

Красотка ❤️❤️

Муза ❤️

Твой муж — счастливчик.

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Стоит отметить, что Азаренко достаточно часто выкладывает в соцсети фото и видео, восхищая подписчиков своей гибкостью и красивым телом.

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«Обалдеть!» Русская гимнастка похвасталась нереальной растяжкой в купальнике на пляже: видео
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