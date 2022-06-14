«Обалдеть!» Русская гимнастка похвасталась нереальной растяжкой в купальнике на пляже: видео

Соответствующее видео Назаренко опубликовала в социальных сетях. Стоит отметить, что Анастасия в настоящее время живет в США.
«У многих людей в Нью-Йорке, кто меня знает, я ассоциируюсь с растяжкой! Настя — это растяжка. Как будто это мое второе имя ✌ Здорово, что у меня есть то, что меня отличает. А когда узнают, что я еще и олимпийская чемпионка, сразу интересуются тренировками со мной))», — написала 29-летняя спортсменка в подписи к видео.
Подписчики остались впечатлены растяжкой Анастасии и написали в комментариях большое количество восторженных отзывов подобного характера:
Невероятная грация и пластичность.
Нереально круто и красиво.
Стоит отметить, что Азаренко достаточно часто выкладывает в соцсети фото и видео, восхищая подписчиков своей гибкостью и красивым телом.