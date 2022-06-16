Как живет гимнастка Байлз: готовится к свадьбе, судится с ФБР, выпустила коллекцию одежды и авторский сэндвич

После Олимпийских игр в Токио Симоне Байлз не до спортивной гимнастики. Американка, которая неудачно выступила в столице Японии, все еще отдыхает от тренировок и соревнований. И скучать ей в затяжном отпуске вообще некогда.

В феврале этого года Байлз сообщила о помолвке со своим парнем, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом. Четырехкратная чемпионка Игр и многократная чемпионка мира получила от бойфренда увесистый «булыжник» и теперь готовится к свадьбе.

Байлз уже определилась с местом проведения и свадебным платьем. Никто из поклонников спортсменки не знает деталей торжества, но можно не сомневаться, что вечеринка будет помпезная.

Между приятными хлопотами гимнастка отпраздновала 25-летие.

Отдохнула с подругами.

И частенько выбиралась на пляж со своим будущим мужем.

Пара также была замечена на бейсболе и других мероприятиях. У Байлз и Оуэнса такая любовь, что они стараются не расставаться ни на минуту.

Помимо подготовки к свадьбе и отдыха Симона занималась и другими делами. В коллаборации с Athleta, где вся одежда посвящена активным девушкам и женщинам, гимнастка дебютировала в роли дизайнера. Байлз призналась, что это было очень волнительно, но она счастлива поработать с таким брендом.

На этом все не закончилось. Вскоре Байлз объявила о выходе эксклюзивного купальника совместно с GK.

О себе Байлз не дала забыть не только модницам и спортсменкам, но и любителям вкусно поесть. В Subway появился сэндвич Vaultwich, который придумала Симона.

Не забывала Байлз и о помощи другим. В мае она встречалась с молодежью в рамках месяца информированности о воспитании и ментальном здоровье. Уж кто, а американка точно может кому-то помочь, потому что за свою жизнь столкнулась с большим количеством трудностей.

Также Байлз стала частью Axonius — компании, которая занимается кибербезопасностью. Гимнастка стала лицом кампании Controlling Complexity и теперь будет рассказывать о том, как контролировать сложности в жизни.

Также Байлз продолжает бороться за справедливость в суде. Жертва врача-насильника Ларри Нассара вместе с другими гимнастками требует от ФБР 1 миллиард долларов. Бюро слишком поздно среагировало на жалобы спортсменок.

Лучшие фото Симоны Байлз: