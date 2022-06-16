Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
11:53 (мск), источник: Sport24

Как живет гимнастка Байлз: готовится к свадьбе, судится с ФБР, выпустила коллекцию одежды и авторский сэндвич

Американка не скучает по спорту.

Наверх
Источник: Sport24

После Олимпийских игр в Токио Симоне Байлз не до спортивной гимнастики. Американка, которая неудачно выступила в столице Японии, все еще отдыхает от тренировок и соревнований. И скучать ей в затяжном отпуске вообще некогда.

В феврале этого года Байлз сообщила о помолвке со своим парнем, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом. Четырехкратная чемпионка Игр и многократная чемпионка мира получила от бойфренда увесистый «булыжник» и теперь готовится к свадьбе.

Байлз уже определилась с местом проведения и свадебным платьем. Никто из поклонников спортсменки не знает деталей торжества, но можно не сомневаться, что вечеринка будет помпезная.

Между приятными хлопотами гимнастка отпраздновала 25-летие.

Отдохнула с подругами.

И частенько выбиралась на пляж со своим будущим мужем.

Пара также была замечена на бейсболе и других мероприятиях. У Байлз и Оуэнса такая любовь, что они стараются не расставаться ни на минуту.

Помимо подготовки к свадьбе и отдыха Симона занималась и другими делами. В коллаборации с Athleta, где вся одежда посвящена активным девушкам и женщинам, гимнастка дебютировала в роли дизайнера. Байлз призналась, что это было очень волнительно, но она счастлива поработать с таким брендом.

На этом все не закончилось. Вскоре Байлз объявила о выходе эксклюзивного купальника совместно с GK.

О себе Байлз не дала забыть не только модницам и спортсменкам, но и любителям вкусно поесть. В Subway появился сэндвич Vaultwich, который придумала Симона.

Не забывала Байлз и о помощи другим. В мае она встречалась с молодежью в рамках месяца информированности о воспитании и ментальном здоровье. Уж кто, а американка точно может кому-то помочь, потому что за свою жизнь столкнулась с большим количеством трудностей.

Также Байлз стала частью Axonius — компании, которая занимается кибербезопасностью. Гимнастка стала лицом кампании Controlling Complexity и теперь будет рассказывать о том, как контролировать сложности в жизни.

Также Байлз продолжает бороться за справедливость в суде. Жертва врача-насильника Ларри Нассара вместе с другими гимнастками требует от ФБР 1 миллиард долларов. Бюро слишком поздно среагировало на жалобы спортсменок.

Лучшие фото Симоны Байлз:

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
 Русская гимнастка с невероятной растяжкой уехала в США: «Сейчас моя жизнь совсем иная. Свободная и непредсказуемая»
«Сочная куколка!» Жена украинского футболиста выложила пикантные фото в откровенном купальнике
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь