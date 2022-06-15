Более 40 британских гимнасток обвинили тренеров в насилии, сообщают СМИ

По информации издания, в четверг будет опубликован отчет юриста Энн Уайт, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений, выдвинутых на всех уровнях спорта». Ожидается, что в документе также будет содержаться жесткая критика предыдущего руководства федерации.

В прошлом году Уайт сообщила, что она получила заявление от почти 400 человек. 39 дел были переданы местным властям из соображений безопасности спортсменок. Уайт также написала, что в среднем British Gymnastics получала 300 жалоб ежегодно в период с 2015 по 2020 год и у нее есть информация о более чем 100 тренерах и 90 клубах.

Краткий отчет, представленный Уайт на прошлой неделе, в понедельник был передан в British Gymnastics, которая уже провела серию встреч с тренерами, гимнастками и родителями и пообещала выполнить рекомендации.