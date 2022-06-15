Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Более 40 британских гимнасток обвинили тренеров в насилии, сообщают СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 40 британских спортсменок подали иски к руководству Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics), в которых заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, сообщает Guardian.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, в четверг будет опубликован отчет юриста Энн Уайт, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений, выдвинутых на всех уровнях спорта». Ожидается, что в документе также будет содержаться жесткая критика предыдущего руководства федерации.

В прошлом году Уайт сообщила, что она получила заявление от почти 400 человек. 39 дел были переданы местным властям из соображений безопасности спортсменок. Уайт также написала, что в среднем British Gymnastics получала 300 жалоб ежегодно в период с 2015 по 2020 год и у нее есть информация о более чем 100 тренерах и 90 клубах.

Краткий отчет, представленный Уайт на прошлой неделе, в понедельник был передан в British Gymnastics, которая уже провела серию встреч с тренерами, гимнастками и родителями и пообещала выполнить рекомендации.

В апреле стало известно, что тренера Лиз Кинкейд не допустили к работе в тренерском штабе сборной Великобритании по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио из-за обвинений в жестокости по отношению к спортсменкам. По словам гимнасток Поппи Уинн и Софи Джеймесон, Кинкейд, будучи их тренером в подростковом возрасте, принуждала их к тренировкам с серьезными травмами, грубо обращалась с ними и позволяла себе недопустимые высказывания касательно их веса. British Gymnastics в связи с этим открыла расследование.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь