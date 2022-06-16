В Британии издевательства над гимнастками связали с советской методикой

В четверг Уайт опубликовала 306-страничный отчет, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений» в жестоком обращении к спортсменкам со стороны тренеров. В нем рассмотрены свидетельства почти 400 человек. По мнению Уайт, после распада СССР многие тренеры перебралась в Великобританию и сделали «грубые методы и жесткий стиль общения» нормой.

«В 1980-х и 1990-х годах в спорте господствовало утверждение, согласно которому тренеры из Восточной Европы и России лучше всех знали, как завоевывать медали. Предполагалось, что эти тренеры были очень технически одаренными и образованными, но, возможно, некоторым из них не хватало определенных навыков межличностного общения. Наиболее известные аспекты этого тренерского стиля можно увидеть в документальном фильме под названием “За гранью” (2017). Показан властный стиль общения тренера с выступающей в художественной гимнастике Маргаритой Мамун и бескомпромиссные требования относительно физической подготовки, предъявляемые к ней на тренировках. Этот жесткий стиль, по-видимому, в той или иной степени копировался некоторыми тренерами в других странах, включая Великобританию, с целью достижения успеха», — говорится в отчете.

Уайт отмечает, что Федерация гимнастики Великобритании (British Gymnastics) создала культуру, в которой молодых спортсменок морили голодом, унижали и оскорбляли, система ставила погоню за медалями выше защиты детей. В отчете утверждается, что тренеры сидели на спортсменках во время растяжки, унижали перед сверстниками, лишали их еды и воды, запрещали посещать туалет или жестко контролировали время выхода. Из-за жестких диет гимнастки страдали расстройствами пищеварения, что приводило к психическим расстройствам. Также говорится о 30 случаях сексуального насилия, однако Уайт отметила, что они не являлись системными, а British Gymnastics серьезно реагировала на них.

В отчете приводится заявление гимнастки, которую заставили стоять на бревне в течение двух часов, потому что она боялась пробовать определенный элемент. Еще одна пострадавшая сообщила, что его привязывали к брусьям в течение длительного периода времени.