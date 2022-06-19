Гимнастка из Болгарии раскритиковала недопуск россиян к международным турнирам

21-летняя представительница Болгарии раскритиковала соответствующее решение Международной федерации гимнастики (FIG). «По отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену», — добавила Калейн.

23 апреля Калейн заявила, что ей очень не хватает представительниц России и Белоруссии на международных соревнованиях. «Они очень приятные люди, и мы дружим», — отметила гимнастка.