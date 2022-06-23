«Эти раны никогда не заживут» В британской гимнастике разгорелся скандал. Спортсменки обвиняют тренеров в насилии

«Мне было стыдно за свой вес на протяжении всей карьеры, и сегодня я все еще прячу еду. Этот бесконечное, пристальное внимание к моему весу оставило глубокие раны, и эти никогда не заживут. После тяжелой эмоциональной битвы я наконец-то начала принимать свое тело, когда нахожусь за пределами тренажерного зала, но не как гимнастка», — говорила «Би-би-си» Элли Дауни, дважды призер чемпионата мира по спортивной гимнастике, в 2020 году.

С этого интервью и похожих заявлений других спортсменок и началось по-настоящему бурное обсуждение проблемы насилия в британском спорте — речь о физическом и психологическом абьюзе, которому подвергаются несовершеннолетние гимнастки на всех уровнях: от клубного до национального.

Деревянные палки и обыски

Между тем юрист Энн Уайт с подачи организаций UK Sport and Sport England заинтересовалась ситуацией гораздо раньше. 16 июня 2022-го издание The Guardian сообщило о выходе полного отчета о проблемах в спортивной гимнастике в стране, который охватывает период с 2008-го по 2020-й.

Это 306-страничный документ, в котором подробно изложены нарушения, допускавшиеся со стороны тренеров по отношению к спортсменкам. Вся информация основана на жалобах гимнасток: по словам Уайт, она получила более 400 обращений от бывших и действующих спортсменок и родителей. При этом 39 случаев оказались настолько серьезными, что данные о них были переданы местным властям.

В отчете представлены эпизоды физического и психологического насилия над несовершеннолетними. Согласно ему, тренеры на всех уровнях регулярно наносили подопечным травмы во время тренировок, например, били деревянными палками, полностью контролировали их вес и питание, периодически проводя обыски в комнатах на предмет запрещенной еды, публично оскорбляли за малейшие проступки. «Бывало, например, что тренер знал о наличии у гимнастки расстройства пищевого поведения, но продолжал стыдить ее при всех», — замечала Уайт.

«Ты пустое место», «ты жалкая», «у тебя пивной живот» и «твои бедра отвратительны» — на такие слова тренеров жаловались спортсменки.

Также Уайт сообщила о 30 случаях сексуализированного и сексуального насилия, но подчеркнула, что оно, в отличие от всего вышеперечисленного, не было системной проблемой.

«Я ненавижу то, как выгляжу»

В июле 2020-го несколько гимнасток из Великобритании в беседе с «Би-би-си» назвали свой спорт абьюзивным. Одна из девушек, Николь Павьер, рассказала, что в 14 лет у нее началась булимия, которая впоследствии вынудила ее завершить карьеру. «Я все еще ненавижу то, как выгляжу, я все еще чувствую, что у меня избыточный вес, я все еще просыпаюсь и думаю, что не буду завтракать несколько дней», — описывала она последствия той ситуации.

Также источник писал, что спортсменок заставляли тренироваться вопреки травмам: один случай описывает, как спортсменку вырвало от боли в сломанном запястье, которым ее заставляли двигать. Другая же девушка сломала на тренировке ребро, но побоялась сказать об этом тренеру и получила серьезные проблемы с легкими. Кроме того, часть бывших гимнасток пожаловалась на депрессию и тревожность. Спустя много лет девушки все еще вынуждены принимать препараты.

Некоторые собеседники «Би-би-си» рассказывали, что тренеры обращались с родителями спортсменок без всякого уважения и требовали принять любые их методы.

Руководство британской гимнастики тогда отреагировало довольно общими словами. «Мы осуждаем любое поведение, которое вредит благополучию наших гимнасток. Такое поведение полностью противоречит стандартам безопасного обучения», — заявили в федерации.

Главный тренер

Одной из главных фигур в «культуре страха» является бывший главный тренер женской сборной Великобритании Аманда Реддинг. В 2020 году после появления первых обвинений она временно уходила с должности, а в 2022-м была уволена окончательно.

Первыми, кто раскритиковал методы специалиста, стали Эми Тинклер, бронзовый призер Игр-2016, и Руби Харрольд, бронзовый призер ЧМ-2015. По словам спортсменок, на сборах Реддинг морила их голодом, и там они чувствовали себя, будто в тюрьме. А «Би-би-си» опубликовал воспоминания некой гимнастки, которая тренировалась у Реддинг еще в 1980-е. По заявлению девушки, тренер постоянно оскорбляла ее, а однажды дала пощечину.

При этом жалобы девушек в национальную федерацию были приняты к рассмотрению не сразу — об этом Тинклер написала в соцсетях. «Это усилило мой страх и страх всех гимнастов, который заключается в том, что жалобы не рассматриваются справедливо и независимо. Вот почему мы не говорим. Вот почему мы страдаем в тишине. Мы знаем, что говорить — это бессмысленно», — утверждала спортсменка.

Сама тренер, когда история получила-таки развитие, не согласилась с обвинениями и заявила, что никогда не применяла «чрезмерную силу» к гимнасткам, не била их, а лишь показывала, как они должны работать. «Я полностью опровергаю эти утверждения. Я хотела бы, чтобы все обвинения были представлены на независимое рассмотрение. Это обеспечит защиту целостности процесса как для спортсменов, так и для тренеров», — говорила Реддинг.

В федерации после увольнения специалиста заметили, что она внесла значительный вклад в развитие спорта. Там добавили, что Реддинг оказывает содействие расследованию.

Связь с СССР

Интересным выглядит следующее: формирование культуры насилия в британской гимнастике Уайт объясняет влиянием методик преподавания тренеров из СССР. По словам юриста, начиная с 1980-х в Великобритании стали охотно перенимать местами жесткую манеру советской школы гимнастики, которая вырастила не одно поколение олимпийских чемпионок. Методика прижилась повсеместно, и это привело к тому, что страна имеет сегодня.

В истории советского спорта действительно есть немало свидетельств сурового отношения к спортсменам. Взять хотя бы абсолютную чемпионку мира 1978 года Елену Мухину, карьеру и жизнь которой сломала травма позвоночника. Гимнастка рассказывала о постоянных унижениях, жестокости и непонимании со стороны тренера Михаила Клименко.

Идея, которая является, по мнению британцев, разрушительной, заставляющей спортсменок чувствовать себя товаром, заключается в достижении результата несмотря ни на что. Она-то, как считается, и была присуща исключительно советской школе, хотя на самом деле кажется довольно универсальной. Ведь это популярное мнение: спорт высших достижений требует жертв. Свободное время и здоровье часто приходится отдавать в обмен на медали и кубки.

Но возможны ли победы без насилия?

Признать и искоренить

В отчете Уайт содержатся рекомендации по исправлению ситуации. Юрист делает акцент на защите благосостояния спортсменок, рассмотрении жалоб, стандартах и образовании, а также управлении и надзоре.

Она утверждает также, что «неприемлемая культура», описанная в докладе, не будет полностью искоренена до тех пор, пока национальное и международное руководство в спорте публично не признает ее существование.

Последняя реакция национальной федерации оказалась более исчерпывающей, чем прежде. Исполнительный директор British Gymnastics Сара Пауэлл заявила, что опыт гимнасток был неприемлемым: обнародование деталей, по ее мнению, должно стать переломным моментом не только для гимнастики, но и для защиты атлетов во всех видах спорта.

«Мы принимаем во внимание все рекомендации и выводы. Мы не будем уклоняться от ответственности. Я хочу искренне извиниться перед гимнастками, которые пострадали от того, что мы не работаем по стандартам, которые сами же установили. Мы сожалеем. Позвольте прояснить: в нашем спорте нет места каким-либо злоупотреблениям, и тренерские стандарты прошлого не будут соответствовать стандартам будущего. Мы создадим новую культуру и обеспечим, чтобы голос каждой гимнастки был в центре того, что мы делаем. Мы изменим гимнастику к лучшему», — заключила Пауэлл.

Остается наблюдать, какие меры будут приняты.