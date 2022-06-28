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12:34 (мск), источник: Sports.Ru

Далалоян о санкциях: «Российские спортсмены уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением. С этим надо что-то делать»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о санкциях против российского спорта.

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Источник: РИА "Новости"

«Не могу сказать, что все происходящее убивает во мне мотивацию. Я четко понимаю, ради чего и для чего это все. Российские спортсмены уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением. И отношение со стороны Международного олимпийского комитета, и ограничения, и санкции, и лишение флага, и лишение гимна.

На самом деле, это все скверно. С этим надо что-то делать. Да, сейчас сложное время, но когда-то это все должно закончиться, а российские спортсмены снова должны выходить на соревнования с флагом и гимном, быть наравне с остальными. Мотивацию это не убивает, я люблю всем сердцем то, что я делаю. Люблю спорт, люблю конкуренцию. Это все внутри меня. Трудности, наоборот, закаляют, придают еще больше спортивного азарта. Это не просто слова», — отметил Далалоян.

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