Гимнаст Куляк не выступит на Кубке России из-за возможных санкций. В мире его забанили на год за букву Z на груди

Кубок мира в Дохе по спортивной гимнастике прошел давным-давно, но его отголоски все еще мелькают в новостях. Все из-за Ивана Куляка, который там вышел на награждение с буквой Z на груди, не придумав ничего лучше, чтобы скрыть российский флаг на форме.

Это вызвало истерику у гимнастического сообщества. В итоге то, что казалось Куляку невинным поступком, стало его бедой. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против россиянина. Налепи он данную букву в любой другой раз, ему ничего бы не было, но все случилось в разгар спецоперации на Украине, где наша армия использует Z в значении «За победу» на технике.

В итоге Куляк отделался годичной дисквалификацией, хотя мог получить и пять лет бана. Первые дни после объявления решения было не совсем понятно, оспорит ли наш гимнаст решение, но позже все же сделал это. Когда ждать результатов — неизвестно. Процесс быстрым точно не будет. Тем не менее Куляка должно было утешать то, что ему позволили выступать на домашних стартах. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что гимнаст заявлен на Кубок страны в Калуге, а еще упомянула о Спартакиаде.

«Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем, и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать», — заявила Родионенко «Матч ТВ».

Долго жесткую позицию наша гимнастика не занимала. Прошло меньше месяца с последнего заявления Родионенко как появилось новое. Специалист сказала, что на Кубке России Куляк не появится из-за угрозы наложения санкций на всю федерацию. Похоже, первые слова были сказаны на эмоциях, а после консультаций с юристами в организации поняли серьезность ситуации. Хотя это немного странно, потому что наши турниры не проходят под эгидой Международной федерации (FIG).