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11:06 (мск), источник: ТАСС

Гимнаст Куляк не будет выступать на зарубежных и национальных стартах до решения трибунала

Апелляционный трибунал GEF 15 августа рассмотрит иск российского гимнаста Куляка.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Иван Куляк не будет выступать на международных и российских соревнованиях, проводимых Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР), как минимум до середины августа, когда состоится заседание апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) по иску спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСГР в воскресенье.

«В соответствии с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики от 17 мая 2022 года Ивану Куляку не разрешается участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также в соревнованиях, организованных аффилированной федерацией — членом FIG, в течение одного года с даты вынесения данного решения, — напомнил представитель пресс-службы. — Российские адвокаты, защищающие Ивана Куляка, обратились в дисциплинарную комиссию за разъяснением относительно участия гимнаста в соревнованиях, организованных аффилированной федерацией, и получили ответ, что в соответствии с данным решением член сборной команды России не имеет права участвовать в том числе в соревнованиях, проводимых ФСГР».

Российский спортсмен был наказан за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Также Куляк должен заплатить штраф в размере $500 и вернуть бронзовую медаль и призовые ($600). 7 июня Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии, в настоящее время его иск находится на рассмотрении апелляционного трибунала GEF. Трибунал намерен рассмотреть иск российского спортсмена 15 августа.

«В связи с вышеизложенным подтверждаем, что Иван Куляк не будет участвовать в предстоящем Кубке России, а также других международных и российских соревнованиях, проводимых ФСГР, по крайней мере до вынесения решения апелляционным трибуналом Фонда гимнастической этики», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее о неучастии Куляка в Кубке России, который пройдет в Калуге с 6 по 10 июля, сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

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