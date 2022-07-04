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11:28 (мск), источник: Sport24

«Хороша чертовка». Красавица-гимнастка восхитила подписчиков сочными формами в купальнике: фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года Каролина Севастьянова в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру.

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Спортсменка опубликовала в социальной сети фотографию в леопардовом купальнике на берегу моря.

Подписчики Каролины в комментариях выразили восхищение сочными формами 26-летней девушки:

«Ты — богиня».

«Одна из самых красивых женщин в мире».

«Фантастическое фото».

«Прекрасная, восхитительная девушка».

«Хороша чертовка».

«Самая красивая киса».

«Идеалити».

Каролина Севастьянова часто радует подписчиков своими роскошными фото. Лучшие кадры из социальных сетей олимпийской чемпионки вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.

Лучшие фото Каролины Севастьяновой:

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