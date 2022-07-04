«Хороша чертовка». Красавица-гимнастка восхитила подписчиков сочными формами в купальнике: фото
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года Каролина Севастьянова в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года Каролина Севастьянова в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру.
Спортсменка опубликовала в социальной сети фотографию в леопардовом купальнике на берегу моря.
Подписчики Каролины в комментариях выразили восхищение сочными формами 26-летней девушки:
«Ты — богиня».
«Одна из самых красивых женщин в мире».
«Фантастическое фото».
«Прекрасная, восхитительная девушка».
«Хороша чертовка».
«Самая красивая киса».
«Идеалити».
Каролина Севастьянова часто радует подписчиков своими роскошными фото. Лучшие кадры из социальных сетей олимпийской чемпионки вы можете посмотреть в нашей фотогалерее.