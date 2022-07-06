Алкоголь разрушил одну из самых красивых пар СССР. Гимнастку, в которую был влюблен весь мир, выселили за 101-й км

Гимнасты Михаил Воронин и Зинаида Воронина (Дружинина) — одна из самых красивых спортивных пар СССР. Была.

Чемпионы мира и Олимпийских игр были одними из лучших в сборной. Зинаида отличалась талантом, умом и красотой. Спортсменка сделала себя сама, несмотря на то, что ее семья была неблагополучной. Воронин на ее фоне вообще не мерк, потому что был капитаном мужской команды, постоянно подавая пример другим гимнастам, как надо преодолевать трудности. Логично, что два самодостаточных атлета сошлись.

«Это была сумасшедшая любовь. Мишка любил Зину безумно! Он посвящал ей стихи, красиво ухаживал за ней. Такого я больше не видела», — цитирует Lenta.ru гребчиху Лидию Иванову.

В 1969 году у гимнастов родился сын, которого назвали Дмитрием. Появление ребенка никак не сказалось на карьере Ворониной. Она быстро восстановилась и поехала на чемпионат мира-1970 в Любляну. Там спортсменка взяла золото вместе с командой, а также бронзу в многоборье, вольных и на брусьях. В тот год у Ворониной были успехи и на домашних стартах. Вот только тренеры уже не делали на нее особых ставок, потому что тогда в 23 года гимнастка уже считалась опытной и не очень молодой.

В какой-то момент в жизни Ворониной появился алкоголь. Спорт и семья ушли на второе место. Мужу надоело терпеть это, поэтому он подал на развод, забрав с собой сына. Михаил продолжал выступать, снова женился, а после завершения спортивной карьеры стал тренером. Воронина тоже пробовала заниматься с гимнастами, но алкоголь всегда побеждал. Говорили, что с сыном она толком не виделась.

Проблема была такой серьезной, что некогда знаменитую гимнастку, по которой сходили с ума во всем мире, выселили за 101-й километр перед Олимпиадой-80 в Москве. Позже Воронина попалась на краже и села в тюрьму. Когда вышла, устроилась на работу в Балашихинский литейно-механический завод, но вскоре ее уволили из-за все того же алкоголя.