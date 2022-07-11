Легендарную американскую гимнастку приняли за ребенка в самолете

По словам Байлз, во время полета ей даже предложили раскраску, а также спросили, достаточно ли она взрослая, чтобы пить алкогольный коктейль, когда его принесли. Рост американски составляет 142 см.

«Стюардесса пыталась дать мне книжку-раскраску, когда я садилась в самолет. Сказала ей: “Нет, не нужно, мне 25 лет”. Другая стюардесса дала мне мимозу, так что мы в расчете», — сообщила Байлз на своей странице в Instagram*.

На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также американка является 19-кратной чемпионкой мира. Байлз 7 июля стала самой молодой обладательницей Президентской медали Свободы, врученной ей президентом США Джо Байденом. В январе Байлз заняла четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.