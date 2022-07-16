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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесли из Москвы в Баку

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Баку, сообщается Twitter Европейского гимнастического союза.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 17 по 23 мая.

Изначально турнир должен был состояться в мае 2023 года в Москве, но 27 февраля Европейский гимнастический союз отменил все соревнования под своей эгидой, запланированные в России и Белоруссии, в связи с ситуацией на Украине.

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