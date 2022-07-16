Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесли из Москвы в Баку
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Баку, сообщается Twitter Европейского гимнастического союза.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Баку, сообщается Twitter Европейского гимнастического союза.
Соревнования пройдут с 17 по 23 мая.
Изначально турнир должен был состояться в мае 2023 года в Москве, но 27 февраля Европейский гимнастический союз отменил все соревнования под своей эгидой, запланированные в России и Белоруссии, в связи с ситуацией на Украине.