Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Лехия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Антверпен
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Викинг
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува
Виборг
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Погонь
Брённбю
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Рига
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зиря
Маккаби Тель-Авив
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде
Эльфсборг
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Копер
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ФК Македония
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Арис Л
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Интер Э
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Маккаби Нетания
Футбол. Еврокубки
21:00
Арис
Гомель
Футбол. Еврокубки
21:00
Сепси
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Расинг Л
Чукарички
Футбол. Еврокубки
21:30
Вележ
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:30
Риека
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Мура
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Астана
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Будучност
Футбол. Еврокубки
22:30
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
ТНС
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Кишварда
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Янг Бойз
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
15:00
Кызыл-Жар
Осиек
12
Все события
Фоторепортажи
10Головкин и Канело: дуэль взглядов
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская гимнастка-чемпионка попалась на допинге

19-летняя спортсменка отстранена от участия в соревнованиях на два года за нарушение антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская гимнастка Ангелина Симакова попалась на использовании запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В образце допинг-пробы 19-летней Симаковой были обнаружены следы фуросемида. По решению организации, спортсменка будет отстранена от участия в соревнованиях на два года. Дисквалификация отсчитывается со 2 июня. Будет учтен срок временного отстранения спортсменки.

Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике. Тогда же она также стала серебряной призеркой чемпионата мира.

Симакова два года подряд становилась чемпионкой России среди юниоров (2015, 2016) в командном многоборье. На чемпионате Европы среди юниоров в 2016 году она также выиграла золотую медаль в данной дисциплине.

В июне сообщалось, что за допинг были дисквалифицированы отечественные гребцы Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дупик. Чемпион ОИ Дьяченко был отстранен на четыре года, Липкин получил такое же наказание. Дупик была дисквалифицирована на два года.

 Финалист Уимблдона-2022 предстанет перед судом. За что главному злодею мирового спорта грозит тюрьма?
«Фиорентина» назвала ошибкой покупку Кокорина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь