Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Шинник
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Кубань
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Факел
Все события
Фоторепортажи
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
10Прощание с Георгием Ярцевым
11:27 (мск), источник: Sport24

Лучшая гимнастка мира теперь живет не в России. Но ее тоже не пускают на международные турниры

Алина Горносько прямо сейчас круче Авериных.

Наверх
Источник: Sport24

Командное многоборье на турнире «Хрустальная роза» в Минске завершилось триумфом белорусской школы художественной гимнастики. Несмотря на результаты в командах — индивидуальное первенство не менее важно для понимания уровня художественной гимнастики. Прямо сейчас.

Первое место заняла белоруска Алина Горносько. В прошлом сезоне она выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и золото в ленте на чемпионате мира. Несмотря на серьезные травмы, девушка выступает отлично. Также ей очень помогает превосходство в ленте — самом сложном и коварном виде. Оба дня девушка показывала отличные результаты, выиграла три вида из четырех. Как и российские гимнастки, Горносько не может принимать участие в международных турнирах.

Во время общения с журналистами после первого дня многоборья Алина призналась, что ей нравится выступать с гимнастками из России.

— Можно говорить, что турнир по уровню соотносится с уровнем чемпионата Европы?

— Не хочется делать эти сравнения, но на турнире присутствует два призера Олимпийских игр, поэтому почему нет? Это, безусловно, подстегивает, мне приятно встречаться с российскими гимнастками, все мы высокого уровня. Нам приятно бороться за медали чемпионата Европы и мира, а сейчас поддерживаем друг друга здесь.

— Каково это быть промежуточным лидером при таком звездном составе?

— Честно говоря, я не особо слежу за результатами. Отвыступала сегодня как могла, немного переживала из-за выступления дома и из-за всех моих болячек, которые я стараюсь скрывать. Сегодня положительно оцениваю свои выступления, завтра новый день, а потом финалы — последний рывок. Я выступаю дома, у меня такая поддержка, очень приятно, что Россия приехала.

Если судить по результатам этого турнира, то легко можно сделать вывод, что Алина Горносько готова обыгрывать российских гимнасток, и дело тут совсем не в домашней арене. Она проходит упражнения намного чище, трудность тела очень высокая, редко случаются сбавки. Серьезная и плодотворная работа Марины Лобач и Ирины Лепарской дает свои результаты.

Сестры Аверины приехали на этот турнир не в своей идеальной форме. Им намного сложнее собираться и выступать. Туманное будущее, постоянные травмы и болячки дают о себе знать. Даже в визуально чистых выступлениях существует много моментов, за которые можно и нужно снижать. Главная проблема на этом турнире — это повороты и пируэты. У обеих гимнасток слабая скорость и потеря центровки, что приводит к постепенному снижению сложности. Если внутри России им может противостоять только Лала Крамаренко, то на международном уровне есть еще ряд гимнасток, которые в существующих реалиях точно не хуже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа в командном многоборье во многом заслуга двух сильнейших юниорок России — Анны Поповой и Марии Борисовой. На своем уровне девушки действительно недосягаемы и непобедимы. Из-за того, что травм не так много, нет усталости, девушки легко могут пройти многоборье безошибочно, с максимальной сложностью и достаточным артистизмом для юниорского уровня. Если Попова и Борисова будут грамотно подходить к тренировкам и выступлениям, то в будущем, они могут и на взрослом уровне составить серьезную конкуренцию более опытным спортсменкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всех с распределением команд не повезло Лале Крамаренко. Она выиграла упражнение с лентой, вышла во все четыре финала, взяла серебро в индивидуальной программе, но в команде заняла только третье место. Изначально их команда, даже в юниорской программе была на порядок слабее. Диана Чугунихина и Ева Калинина — сильные и интересные гимнастки, но по баллам много уступают Поповой и Борисовой. К сожалению, это было ясно еще до начала турнира — даже с отличными выступлениями Крамаренко, она бы не смогла вытянуть свою команду выше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то что Россия и Белоруссия отстранены от соревнований под эгидой FIG, турнир в Минске легко можно считать полноценным международным стартом для наших гимнасток. Здесь не российские судьи, есть свои фавориты у публики, международные правила. Плюс регламент был выстроен так, что очень напоминает чемпионат Европы с их командным многоборьем.

Судейство сложно назвать лояльным к «своим», ведь Крамаренко с чистой лентой обошла чистое исполнение лидера белорусской команды. Поэтому можно считать, что чемпионка индивидуального многоборья Алина Горносько на данный момент сильнейшая гимнастка мира.

Алена Волкова

 «Виляет бедрами, как непристойная женщина!» Красавица-жена экс-вратаря сборной России выложила дерзкое видео
Россиянка прогулялась в Испании без лифчика: «Не пойму, почему на меня все смотрят?»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь