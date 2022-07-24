Лучшая гимнастка мира теперь живет не в России. Но ее тоже не пускают на международные турниры

Командное многоборье на турнире «Хрустальная роза» в Минске завершилось триумфом белорусской школы художественной гимнастики. Несмотря на результаты в командах — индивидуальное первенство не менее важно для понимания уровня художественной гимнастики. Прямо сейчас.

Первое место заняла белоруска Алина Горносько. В прошлом сезоне она выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и золото в ленте на чемпионате мира. Несмотря на серьезные травмы, девушка выступает отлично. Также ей очень помогает превосходство в ленте — самом сложном и коварном виде. Оба дня девушка показывала отличные результаты, выиграла три вида из четырех. Как и российские гимнастки, Горносько не может принимать участие в международных турнирах.

Во время общения с журналистами после первого дня многоборья Алина призналась, что ей нравится выступать с гимнастками из России.

— Можно говорить, что турнир по уровню соотносится с уровнем чемпионата Европы?

— Не хочется делать эти сравнения, но на турнире присутствует два призера Олимпийских игр, поэтому почему нет? Это, безусловно, подстегивает, мне приятно встречаться с российскими гимнастками, все мы высокого уровня. Нам приятно бороться за медали чемпионата Европы и мира, а сейчас поддерживаем друг друга здесь.

— Каково это быть промежуточным лидером при таком звездном составе?

— Честно говоря, я не особо слежу за результатами. Отвыступала сегодня как могла, немного переживала из-за выступления дома и из-за всех моих болячек, которые я стараюсь скрывать. Сегодня положительно оцениваю свои выступления, завтра новый день, а потом финалы — последний рывок. Я выступаю дома, у меня такая поддержка, очень приятно, что Россия приехала.

Если судить по результатам этого турнира, то легко можно сделать вывод, что Алина Горносько готова обыгрывать российских гимнасток, и дело тут совсем не в домашней арене. Она проходит упражнения намного чище, трудность тела очень высокая, редко случаются сбавки. Серьезная и плодотворная работа Марины Лобач и Ирины Лепарской дает свои результаты.

Сестры Аверины приехали на этот турнир не в своей идеальной форме. Им намного сложнее собираться и выступать. Туманное будущее, постоянные травмы и болячки дают о себе знать. Даже в визуально чистых выступлениях существует много моментов, за которые можно и нужно снижать. Главная проблема на этом турнире — это повороты и пируэты. У обеих гимнасток слабая скорость и потеря центровки, что приводит к постепенному снижению сложности. Если внутри России им может противостоять только Лала Крамаренко, то на международном уровне есть еще ряд гимнасток, которые в существующих реалиях точно не хуже.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-143189096&id=456243755&hash=55434d7816bd68ec&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа в командном многоборье во многом заслуга двух сильнейших юниорок России — Анны Поповой и Марии Борисовой. На своем уровне девушки действительно недосягаемы и непобедимы. Из-за того, что травм не так много, нет усталости, девушки легко могут пройти многоборье безошибочно, с максимальной сложностью и достаточным артистизмом для юниорского уровня. Если Попова и Борисова будут грамотно подходить к тренировкам и выступлениям, то в будущем, они могут и на взрослом уровне составить серьезную конкуренцию более опытным спортсменкам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-143189096&id=456243746&hash=73af98aab94c5ce1&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всех с распределением команд не повезло Лале Крамаренко. Она выиграла упражнение с лентой, вышла во все четыре финала, взяла серебро в индивидуальной программе, но в команде заняла только третье место. Изначально их команда, даже в юниорской программе была на порядок слабее. Диана Чугунихина и Ева Калинина — сильные и интересные гимнастки, но по баллам много уступают Поповой и Борисовой. К сожалению, это было ясно еще до начала турнира — даже с отличными выступлениями Крамаренко, она бы не смогла вытянуть свою команду выше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-143189096&id=456243764&hash=00269e30b703c84a&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то что Россия и Белоруссия отстранены от соревнований под эгидой FIG, турнир в Минске легко можно считать полноценным международным стартом для наших гимнасток. Здесь не российские судьи, есть свои фавориты у публики, международные правила. Плюс регламент был выстроен так, что очень напоминает чемпионат Европы с их командным многоборьем.

Судейство сложно назвать лояльным к «своим», ведь Крамаренко с чистой лентой обошла чистое исполнение лидера белорусской команды. Поэтому можно считать, что чемпионка индивидуального многоборья Алина Горносько на данный момент сильнейшая гимнастка мира.