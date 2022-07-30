В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю

В сегодняшней сборной России по художественной гимнастике нет явного лидера. Лучшими спортсменками страны на протяжении последних четырех сезонов были Арина и Дина Аверины, но для них постолимпийский год складывается очень тяжело.

На последнем международном старте, турнире «Хрустальная роза» в Минске в конце июля, самый высокий результат из россиянок показала 17-летняя Лала Крамаренко. Она выиграла серебро в многоборье, уступив только белоруске Алине Горносько, а также первенствовала в упражнениях с булавами и лентой. Аверины остались без личного золота.

Крамаренко давно находится в центре внимания фанатов художественной гимнастики: она выиграла все по юниорам, была претенденткой на поездку на Игры в Токио и стала абсолютной чемпионкой турнира, который в конце 2021-го проводился по особенным, «русским» правилам. Кроме того, известно, что главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова именно Крамаренко уделяет значительную часть времени.

Могу сказать, что она невероятный талант. Ирина Александровна заметила ее с детства и очень усердно вела к первой команде. Анастасия Максимова олимпийская чемпионка-2016

«У нее феноменальные данные»

Лала — дочь футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который играл в 1990-е и 2000-е. Он выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, грозненский «Терек», а в конце карьеры — за ряд азербайджанских клубов. После ухода из спорта Крамаренко стал тренировать, в частности, работал с вратарями армейцев в штабе Алексея Березуцкого.

Дедушка спортсменки, Сергей Крамаренко, тоже был вратарем. С бакинским «Нефтяником» он стал бронзовым призером чемпионата СССР в 1966 году.

Лала и ее сестра-близнец Диана родились 2004 году в Москве, но большую часть детства провели в Баку, где и стали заниматься гимнастикой. Диана спустя какое-то время бросила, а Лала постепенно втянулась. К тому же специалисты сразу заметили ее уникальные данные. Родители тоже считали, что у дочери большое будущее.

Лала — фанат гимнастики. Готова вкалывать с утра до вечера. Плюс данные феноменальные. От природы. Дмитрий Крамаренко тренер вратарей футбольного клуба ЦСКА, отец Ланы

Однако в Азербайджане у юной спортсменки перспектив было немного, и в 2014 году семья вернулась в Россию. Отец девочки обратился за советом к давней знакомой Амине Зариповой, многократной чемпионке мира, а ныне — одному из тренеров сборной России. «Объяснил ситуацию. Минут 30 она наблюдала за Лалой на ковре, потом сказала: “У нее действительно хороший потенциал”. С благословения Зариповой и закрутилось», — вспоминал он.

Так Лала оказалась в Новогорске, на базе национальной команды. Наставником ее стала Ляйсан Савицкая. Уже спустя два года Крамаренко победила в индивидуальном многоборье на первенстве России среди девочек 11−12 лет.

«Даже ее отец не обращался с мячом с такой грацией»

Следующие несколько лет Лала оставалась одной из главных фавориток не только внутренних, но и международных юниорских стартов. Так, в ее активе несколько золотых наград первенств России, этапов Гран-при, европейских соревнований и чемпионатов мира.

На ЧМ в 2019 году Крамаренко выиграла три золота. Впечатлила спортсменка на том турнире не только судей и болельщиков, но и зарубежных комментаторов, которые обратили внимание на ее элемент с мячом. Перекидывание предмета ногами через голову и ловля одной рукой — чисто бразильская футбольная техника. Отец спортсменки рассказал, что учил ее этому: «Года два назад показал Лале футбольный элемент, который она быстренько освоила и включила в программу».

Даже отец Лалы никогда не обращался с мячом с такой грацией и мастерством. английские комментаторы во время чемпионата мира среди юниорок в 2019 году

На взрослый уровень гимнастка вышла в 2020 году, накануне Олимпиады в Токио. Она стала второй на чемпионате России в многоборье и, соответственно, претенденткой на путевку на Игры. Незадолго до этого о подобных перспективах Крамаренко говорила и Винер-Усманова.

Правда, в художественной гимнастике отбор на важнейшие старты никогда не проводился по итогам только лишь национального первенства — всегда учитывались все последние результаты спортсменок, а также показатели контрольных тренировок и общее впечатление, которое сложилось у тренеров.

В итоге на Игры-2020 Крамаренко не попала: Винер-Усманова сделала ставку на сестер Авериных. Не поехала Лала и на постолимпийский чемпионат мира, где вновь выступили Арина и Дина. Причина не озвучивалась, но, вероятнее всего, дело в опыте, которого у юной Крамаренко значительно меньше, чем у сестер.

Отец спортсменки заметил: «Не сказал бы, что к отсутствию Лалы на Олимпиаде [в нашей семье] отнеслись болезненно. Если главный тренер приняла такое решение, то так должно быть. Хотя многие писали, что должна поехать Лала, никто не знает, что было бы. Аверины взрослее, и непонятно, как бы Лала отнеслась к той истории с судейством, которая случилась на Олимпиаде».

Среди достижений на взрослых турнирах на счету Крамаренко золото чемпионата Европы-2021 в команде и победа на Гран-при в Минске в упражнении с лентой.

«Она делает то, что не делает никто другой»

Но что именно отличает Крамаренко от других спортсменок? Дело в том, что она показывает гимнастику, которую сейчас увидишь редко. По стилю она напоминает Алину Кабаеву, Ирину Чащину, Яну Батыршину, которые побеждали 20−25 лет назад. Особенностью их программ была насыщенность элементами, направленными на гибкость (так называемая «трудность тела»), а также высокая артистичность.

Современная гимнастика поощряет другое — акробатику и сложную работу с предметом. Считается, что таким образом мировой спорт пошел в сторону упрощения, уравняв гимнасток с разными природными данными. В частности, сестер Авериных часто упрекают в том, что они превратили гимнастику в цирк: их сильная сторона не гибкость, а трюки и риски. Например, Дина, абсолютная чемпионка мира, в последние сезоны вообще избегала элементов с прогибом в пояснице из-за травмы.

Крамаренко же выделяют крайняя пластичность, мягкость движений и абсолютно балетные линии. Хотя все эти характеристики есть у любой гимнастки высокого уровня, у Лалы они выражены в разы сильнее. Кроме того, у нее невысокий рост и очень атлетичная фигура — в художественной гимнастике, в отличие от спортивной, это скорее исключение. Поначалу девочку даже считали нефактурной.

Технически Крамаренко особенно сильна во вращениях — она крутит по восемь-девять оборотов за раз (повторить это на таком уровне не удавалось никому), а также исполняет вращения с переходом из продольного шпагата в поперечный. А в сентябре 2021-го Международная федерация гимнастики (FIG) даже зарегистрировала авторский элемент Крамаренко — пируэт с согнутой ногой.

С Лалой я знакома с детства. Соревновалась с ней, часто выступала на одних турнирах, и у нас был какой-то контакт. Лала делает то, что не делает никто другой: ее повороты, вращения, прыжки, растяжка, артистизм и харизма находятся на каком-то другом уровне. Они очень сильно отличают Лалу от всех других. Ева Уварова известная танцовщица, мастер спорта по художественной гимнастике

Так что, несмотря на многочисленные победы спортсменки, нынешние международные правила ей не совсем подходят — они игнорируют самые сильные ее стороны. Максимально комфортно для нее — соревноваться по правилам, которые в прессе теперь окрестили «русскими». Это смесь старых правил, по которым российские гимнастки побеждали в начале и середине 2000-х, и новых, утвержденных FIG на период с 2022-го по 2024 год.

В декабре 2021-го Крамаренко с огромным отрывом выиграла международный старт «Небесная грация», который проводился в Москве как раз по такому регламенту. Для участия ей пришлось отдельно составлять программы — добавлять «трудность тела». «Эти правила просто шикарные, можно раскрыть себя полностью и в поворотах, и в равновесии, и в гибкости», — делилась гимнастка.

А двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева после окончания турнира заметила: «Лала — это уникум. Потому что она имеет нереальные данные, нереальные ощущения своего тела. Она чувствует ось, крутит сумасшедшие пируэты. Такая девочка, мне кажется, раз в сто лет рождается».