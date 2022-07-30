Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории
Российская гимнастка Елизавета Луговских переходит в сборную Черногории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).
Российская гимнастка Елизавета Луговских переходит в сборную Черногории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).
22-летняя Луговских выступала за сборную России на международном уровне один раз — в 2017 году она стала второй в личном многоборье на этапе Кубка вызова в Портимао.
Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой FIG в связи с ситуацией на Украине.