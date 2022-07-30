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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории

Российская гимнастка Елизавета Луговских переходит в сборную Черногории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики (FIG).

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Источник: Sports.Ru

22-летняя Луговских выступала за сборную России на международном уровне один раз — в 2017 году она стала второй в личном многоборье на этапе Кубка вызова в Портимао.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой FIG в связи с ситуацией на Украине.

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