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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за Черногорию

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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Луговских 22 года. В составе сборной России по художественной гимнастике она выступала на Кубке вызова в португальском Портимао в 2017 году и завоевала серебро в многоборье.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации в связи с событиями на Украине.

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