Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за Черногорию
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Луговских 22 года. В составе сборной России по художественной гимнастике она выступала на Кубке вызова в португальском Портимао в 2017 году и завоевала серебро в многоборье.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации в связи с событиями на Украине.