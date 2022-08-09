Гимнастки Аверины готовы завершить карьеру в случае недопуска сборной России на Олимпиаду

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины могут завершить профессиональную карьеру в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом спортсменки рассказали во вторник олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никите Нагорному на его YouTube-канале.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

«До всей этой ситуации мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала, говорила, что три года — это вообще ни о чем. Но нам все перекрыли, поэтому я уже давно хочу уйти, но нас не отпускает. Если бы не Арина, я бы уже давно не тренировалась», — сказала Дина Аверина.

«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», — сказал Арина Аверина.