Латвийская федерация гимнастики разрешила Полстяной представлять страну, но за свой счет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная, имеющая российское гражданство, получила письмо с разрешением национальной федерации выступать на международных соревнованиях, но за свой счет. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в четверг.

6 августа Полстяная рассказала ТАСС, что ее фамилию убрали из заявки национальной команды на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. В Олимпийском комитете Латвии уточнили, что не запрещали спортсменке выступить на турнире за Латвию, а этот вопрос будет решать национальная федерация гимнастики.

«Мне прислали письмо позавчера поздно вечером. В нем говорится, что я могу выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, который будет уже через две недели, но за свой счет. Официально я ответа не давала, поэтому не хотелось бы комментировать эту ситуацию», — сказала Полстяная.

Полстяной 19 лет, на чемпионате мира 2021 года она заняла 15-е место в финале личного многоборья. В 2022 году Полстяная стала 12-й в многоборье на чемпионате Европы в Израиле, в ее активе есть призовые места на этапах Кубка мира.