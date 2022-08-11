Винер: Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень умные и воспитанные девушки
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказала мнение о возможной политической карьере спортсменок Дины и Арины Авериных.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказала мнение о возможной политической карьере спортсменок Дины и Арины Авериных.
Ранее Арина Аверина заявила, что она и ее сестра завершат спортивную карьеру, если россиян не допустят до участия в Олимпийских играх в Париже.
«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — передает слова Винер корреспондент Sport24 Анастасия Драгомир.