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12:27 (мск), источник: Sport24

Винер: Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень умные и воспитанные девушки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказала мнение о возможной политической карьере спортсменок Дины и Арины Авериных.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Арина Аверина заявила, что она и ее сестра завершат спортивную карьеру, если россиян не допустят до участия в Олимпийских играх в Париже.

«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — передает слова Винер корреспондент Sport24 Анастасия Драгомир.

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