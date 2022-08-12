Суперзвезда советской гимнастики была замужем за солистом «Песняров». Почему распался брак Корбут?

Чемпионка Олимпиады и мира по спортивной гимнастике Ольга Корбут — легенда советского и мирового спорта. От нее фанатели миллионы. Наверное, влюблено в Корбут было не меньше. Но незнакомые мужчины вряд ли интересовали красавицу-гимнастку. Свое сердце через несколько лет поле Игр-1976 в Монреале она отдала солисту «Песняров» Леониду Борткевичу.

До встречи с Корбут Борткевич был женат. С девушкой по имени Ольга певец познакомился на концерте в Краснодаре. Вскоре пара сыграла свадьбу, а затем в семье появился первенец. Вот только брак продлился всего пять лет. У супругов были разногласия, а потом Борткевич узнал, что жена ему изменяла. После этого в жизнь певца вошла титулованная Корбут.

С гимнасткой солист «Песняров» познакомился еще до своего развода. Позвонила же ему она в тот самый период, когда семья Борткевича рушилась, чтобы поддержать. У самой тоже все было не гладко. Она должна была выйти замуж за спортсмена, но отказала ему, не желая менять фамилию.

Свадьба Ольги Корбут и Леонида Борткевича | Источник: РИА "Новости"

«Потом она пришла ко мне домой. Корбут мне сказала: “Ты видишь, тебя жена не любит”. И увезла меня в гостиницу, где у нее был снят номер. Так и начался наш роман, а потом и свадьба случилась», — рассказывал Борткевич в программе «Судьба человека».

Свадьбу играли в Минске. Знаменитой паре подарили квартиру в центре города. На торжество было приглашено больше сотни гостей. Правда, на следующий день от радости не осталось и следа, потому что квартиру Корбут в Гродно кто-то обокрал. Медали тоже забрали. К счастью, преступников удалось найти.

Позже Корбут родила сына, которого назвали Ричардом в честь прадеда Борткевича. Затем пара переехала в Америку, где гимнастка пользовалась большой популярностью. Там же было решено и рожать второго ребенка. Вот только из-за врачебной ошибки он появился на свет мертвым. Больше Корбут забеременеть не смогла. Это была трагедия для семьи. Чемпионку спасала работа. В США она давала мастер-классы, тренировала и была частой гостьей на различных мероприятиях.

Борткевич же за границей оказался не так востребован. Вскоре он вернулся домой. Отношения с Корбут сошли на нет, поэтому через 22 года пара распалась. Каждый зажил своей новой жизнью.

Ольга Корбут и Леонид Борткевич в Минске | Источник: РИА "Новости"

«Ольга была женщиной моей судьбы, но не моей жизни. В первую очередь мы с ней были друзьями, а уже потом супругами. Судя по всему, наши отношения элементарно себя исчерпали», — говорил певец «Бульвару Гордона».

После развода Корбут вышла замуж за Алексея Войнича, который был на 25 лет моложе гимнастки. Увы, но этот брак продлился недолго. Сейчас Ольга счастливо живет с американцем Джеем Шенфилтом.