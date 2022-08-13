Шрам, злость от голода и семейные секреты. Как различать сестер Авериных?

Источник: Социальные сети Авериных

Вот только незадача — до сих пор различать сестер между собой могут только родственники, тренеры, друзья, самые преданные и внимательные болельщики. И, кстати, многие журналисты, которые вместе с девочками проехали не один турнир.

Ко дню рождения гимнасток авторы РИА Новости Спорт связались с самыми близкими для Авериных людьми, чтобы понять, в чем именинницы различаются и что скрылось от самого пристального взора на них?

Хотя давайте начнем, как говорится, с особых примет внешности. Наиболее любопытные болельщики давно знают, что Дина, хотя и младше на несколько минут, на один сантиметр выше Арины — 165 сантиметров против 164. Но это незначительное различие вряд ли поможет в нашей проблеме на практике, а вот следующие — вполне. Если вы заметили родинку на правой щеке рядом с ухом, значит, перед вами Дина. Если на лбу вы заметили шрам, значит, перед вами Арина. Да, художественная гимнастика — довольно травматичный вид спорт, и еще в детстве старшая из близняшек пострадала от падения на голову увесистой булавы.

Источник: Социальные сети Авериных

Дина и Арина Аверины (слева направо)

Если же говорить обобщенно, то при всей субъективности оценок черты лица Дины зачастую описывают как более строгие и волевые, чем у Арины. При личном общении можно заметить такую же разницу и в тембрах, напоре голосов девушек. Или это иллюзия?

Слово людям, которые регулярно проводят с сестрами Авериными огромное количество времени. Они знают о близняшках все и могут различать их по одному взгляду и слову.

Полина Аверина, старшая сестра Дины и Арины

В прошлом году Арина Аверина в интервью РИА Новости рассказала о различиях в характере сестер: «Я на папу похожа, а Дина — на маму. Могу сказать, что у меня папин характер — более нежный, юмористический. И у старшей сестры тоже».

«Да, — соглашается с позицией Арины Полина. — Это мы так в семье негласно решили. Просто если вы поближе познакомитесь с нашей мамой, то сразу поймете, в кого у нас Дина. А Ариша и Полина — это папа. Сложно передать словами, это нужно просто увидеть».

Несмотря на долгое нахождение сестер на сборах и соревнованиях, Полина, работающая тренером по художественной гимнастике, сохраняет тесную связь с ними. «Я очень люблю девочек, но не только потому, что они мои сестры, а потому, что они реально классные, позитивные, доброжелательные, скромные и умные девочки. Девочки — это вечный позитив и энерджайзеры. Если они что-то обещают, то можно быть уверенным на 100%, что все будет сделано. На них всегда можно положиться и доверить свои секреты. Их личная жизнь? Ой, это точно не ко мне. Личная жизнь на то и личная», — отметила Аверина-старшая.

Недавно Дина и Арина в YouTube-шоу олимпийского чемпиона-2020 гимнаста Никиты Нагорного заявили, что завершат карьеру в случае недопуска на Игры-2024 в Париже. «Могу с уверенностью сказать, что с такой целеустремленностью и трудолюбием у них получится и реализуется все то, что они задумают и решат. А как это будет — вместе или раздельно — покажет только время», — заглянула в будущее сестер Полина Аверина.

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественой гимнастики, главный тренер сборной России

Отвечая на вопрос о различиях, Ирина Александровна вторит трем сестрам: «Дина — боец, командир и генерал, она стойкий солдатик. А Арина более мягкая, бесконечно талантливая, но иногда ее мягкость не дает возможности показать такой же результат, как показывает Дина».

По словам Винер, Дина и Арина Аверины только сейчас начали показывать ту гимнастику, которую она хотела видеть:

— Хочу пожелать им, чтобы у них здоровье и настроение оставались такими же, как сейчас. Они сейчас самые настоящие звезды, и вместе с ними заниматься просто одно удовольствие. Честно говоря, в зале у меня порядка 30 детей, молодые талантливые девочки, но Дина и Арина — это вышка, на которую забраться очень и очень тяжело. И только сейчас они показывают ту художественную гимнастику, которую я люблю, которую я всегда стараюсь привить детям — это грация, эмоции, женственность, сила. И, конечно, «Выше, быстрее и сильнее».

Сестры отметят очередной день рождения на сборе в Сочи. «Мы делаем большой праздник для всей команды, вся сборная будет их поздравлять, будет музыка, и мы будем отмечать их день рождения. Что я им подарю? Секрет! Конечно же, любовь и свет», — отметила Винер.

Из-за санкций, наложенных на российский спорт, участие сестер Авериных во второй Олимпиаде находится под вопросом. Но Ирина Александровна уверена — девочки все равно продолжат держать свой высочайший уровень: «На самом деле могу сказать, что 24 года им совершенно не подходит. По уму им 24 года, да. А по внешнему виду и подготовке им по 18 лет! Дай бог, чтобы это сохранилось. Будет Олимпиада или не будет — они показывают класс».

Нина Пономарева, PR-агент сестер Авериных

«Девочек я знаю чуть меньше года, но помню очень хорошо, что первой по поводу сотрудничества мне написала Арина. На первую деловую встречу тоже приехала она — без Дины. Мы обсуждали рабочие вопросы, и я была уверена, что Арина из двух девчонок более деловая, серьезная. Все она помнит, знает, все у нее четко, с расписанием. Очень долго деловые переписки по работе я вела только с Ариной, а с Диной мы виделись только на съемках. Думала, что именно Арина отвечает у них за всю организационную часть», — вспоминает о первой встрече с гимнастками Пономарева.

За довольно продолжительное время совместной работы агент уже нашла массу любопытных тонкостей, которые отличают сестер друг от друга:

«Внешне я их уже очень хорошо различаю, но есть и психологические, душевные нюансы, которые тоже выделяют каждую. Например, Дина может злиться, когда она голодная, чего нет у Арины. Дина из них двоих больше любит спать, поэтому Арина, видимо, в силу своего характера организовывает сестру: во сколько нужно встать, выйти, чтобы не проспать. Эта жилка их отличает друг от друга».

Оказывается, сестры строго делят зоны ответственности в соцсетях, но все-таки не очень любят медийную активность. «Для меня было удивительно, что они обе не любят сниматься, фотографироваться. Я много работаю с артистами, наоборот делаю много интересных съемок, фотосессий, интервью. Они обе это не любят, поэтому здесь мы различий не найдем, — рассказала Пономарева. — Арина отвечает за Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и “ВКонтакте”, а Дина — за Telegram. У нас есть четкое разграничение, к кому я обращаюсь по новостям, видео и сообщениям, которые нужно выложить».

Но все равно в сестрах путаются даже самые близкие люди. «Девочки говорят, что их даже мама иногда путает. Порой когда они вдвоем появляются и еще молчат, очень сложно на первый взгляд понять, кто Арина, а кто Дина. Но через какое-то время, конечно, понимаешь, тем более когда они начинают общаться», — заключила агент.

Дину и Арину поменяли местами?

Однако самое интересное, что все эти штрихи портретов спортсменок могут оказаться не очень верными, а точнее, прямо противоположными. Все дело в перепутавшихся бирках на ногах сестер-младенцев.

«После роддома нам вешали на ножки бирки с именами, чтобы не перепутать. Но перед крестинами (нам еще не было и годика) мама с папой куда-то ушли и оставили нас бабушке. Она за нами уследила, а вот за бирками — нет. Соскользнули они с ножек. Бабушка, конечно, растерялась и от испуга сразу никому ничего не сказала — повесила обратно, как посчитала правильным. С того времени я — Дина, а сестра — Ариша. Хотя, может, все и наоборот», — рассказала Дина в интервью газете «7 дней».

По воспоминаниям Арины, в следующий раз сомнения закрались уже родителям, но спустя год после рождения близняшек. «У нас же родившаяся первой Ариша была мягкой и сговорчивой, а я — резкой, взрывной. Тут у мамы закрались сомнения, но менять она ничего не стала. Тем более что к кому из нас ни обратись, мы до сих пор отзываемся обе — настолько привыкли, что все путают», — добавила Дина.