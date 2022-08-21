Великая Хоркина так и не выиграла главное золото Олимпиады. Ее засудили из-за России

Светлана Хоркина — одна из самых успешных гимнасток в истории. За годы карьеры она семь раз поднималась на олимпийский пьедестал и тринадцать — на мировой. Но главной победы у нее так и не случилось.

На Игры-2004 Хоркина ехала в статусе абсолютной чемпионки мира. Квалификация прошла для россиянки не слишком удачно — пятый результат в многоборье. Накануне финала предполагалось, что золото разыграют американки и румынки. Но практически перед самым началом соревнований снялась лидер сборной Румынии Оана Бан, не восстановившаяся после травмы в командном первенстве.

Сильнейшая группа начала с опорного прыжка. Хоркина получила 9,462 балла — больше всех из топовых гимнасток, хотя и не очень много. На коронных брусьях Светлана не имела права ошибаться. Идеальная комбинация принесла ей 9,725 балла и промежуточное лидерство после двух снарядов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mqoaZ88FSsY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все изменилось после бревна. 16-летняя американка Карли Паттерсон выступила блестяще — 9,725 балла. Тренер гимнастки Евгений Марченко дал волю эмоциям и встретил воспитанницу с помоста крепкими объятиями.

Хоркина не выглядела железной. Россиянка два раза пошатнулась и получила всего 9,462, лидировать стала Паттерсон. Публика недовольно загудела.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pGu4E2FWoFk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обстановка накалялась. Светлана вышла на вольные упражнения первой. Перед последней акробатической диагональю россиянка посмотрела на публику и улыбнулась, прощаясь с Олимпиадой. 9,562 балла — достаточно высоко, но теперь золото Игр зависело только от Паттерсон. Увидев оценки Хоркиной, Карли улыбнулась. Для победы ей нужно было набрать хотя бы 9,536.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-YaPQ3dUI8M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американка выдала на гимнастическом ковре выступление жизни. Все приземления были практически идеальными, ни одной грубой ошибки! 9,712 балла — олимпийское золото уезжает в США.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vFeBJPFqxHQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В смешанной зоне со стороны России часто поднимался вопрос спорного судейства. Хоркина ждала оценку за прыжок около трех минут. Задержался выход и второй россиянки Анны Павловой. Это был ее последний снаряд, и после вольных китаянки Нан Жань ее отправили на четвертую строчку.

«Не понимаю, чем заслужила такое отношение. Я знала, что мое поражение было предрешено еще до моего первого выхода. Все было известно заранее. А чтобы не сомневалась, сразу же за опорный прыжок после долгого совещания получила 9,462 балла. За что?! Я все сделала практически идеально, только с маленьким, практически незаметным доскоком. Я все понимаю. Ну, снимите немного за доскок. Но зачем как липку-то обдирать?!



Я счастлива! Ведь в конце концов в гимнастике запоминают не титулы, а людей. И я уверена, что меня будут долго вспоминать.



Почему ко мне такое отношение судей? Лучше спросите об этом у них. Думаю, потому что я из России, не из Америки! А глубже копать у меня нет никакого желания. Боюсь запачкаюсь», — сказала Хоркина журналистам.

Евгений Марченко утверждал, что судейство было объективным. «Считайте золото Паттерсон реваншем сотен российских тренеров, из-за невозможности нормально работать на родине уехавших по заграницам», — добавил он.

Хоркина до последнего держала лицо, но все же разрыдалась на плече у подруги. К пресс-конференции призеров Светлана немного успокоилась. На первом вопросе о впечатлениях после турнира россиянка начала выдавать все, что думает.

Паттерсон: Я так счастлива, даже не знаю, что сказать.

Хоркина: Зато я знаю, что сказать. Я была и останусь лучшей!

Для обеих гимнасток эти Игры стали последним крупным турниром. Хоркина завершила карьеру сразу после Афин. Паттерсон взяла перерыв для лечения спины, но так и не вернулась на большой помост.