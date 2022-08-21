Великая Хоркина так и не выиграла главное золото Олимпиады. Ее засудили из-за России
Вспоминаем Афины-2004.
Вспоминаем Афины-2004.
Светлана Хоркина — одна из самых успешных гимнасток в истории. За годы карьеры она семь раз поднималась на олимпийский пьедестал и тринадцать — на мировой. Но главной победы у нее так и не случилось.
На Игры-2004 Хоркина ехала в статусе абсолютной чемпионки мира. Квалификация прошла для россиянки не слишком удачно — пятый результат в многоборье. Накануне финала предполагалось, что золото разыграют американки и румынки. Но практически перед самым началом соревнований снялась лидер сборной Румынии Оана Бан, не восстановившаяся после травмы в командном первенстве.
Сильнейшая группа начала с опорного прыжка. Хоркина получила 9,462 балла — больше всех из топовых гимнасток, хотя и не очень много. На коронных брусьях Светлана не имела права ошибаться. Идеальная комбинация принесла ей 9,725 балла и промежуточное лидерство после двух снарядов.
Все изменилось после бревна. 16-летняя американка Карли Паттерсон выступила блестяще — 9,725 балла. Тренер гимнастки Евгений Марченко дал волю эмоциям и встретил воспитанницу с помоста крепкими объятиями.
Хоркина не выглядела железной. Россиянка два раза пошатнулась и получила всего 9,462, лидировать стала Паттерсон. Публика недовольно загудела.
Обстановка накалялась. Светлана вышла на вольные упражнения первой. Перед последней акробатической диагональю россиянка посмотрела на публику и улыбнулась, прощаясь с Олимпиадой. 9,562 балла — достаточно высоко, но теперь золото Игр зависело только от Паттерсон. Увидев оценки Хоркиной, Карли улыбнулась. Для победы ей нужно было набрать хотя бы 9,536.
Американка выдала на гимнастическом ковре выступление жизни. Все приземления были практически идеальными, ни одной грубой ошибки! 9,712 балла — олимпийское золото уезжает в США.
В смешанной зоне со стороны России часто поднимался вопрос спорного судейства. Хоркина ждала оценку за прыжок около трех минут. Задержался выход и второй россиянки Анны Павловой. Это был ее последний снаряд, и после вольных китаянки Нан Жань ее отправили на четвертую строчку.
«Не понимаю, чем заслужила такое отношение. Я знала, что мое поражение было предрешено еще до моего первого выхода. Все было известно заранее. А чтобы не сомневалась, сразу же за опорный прыжок после долгого совещания получила 9,462 балла. За что?! Я все сделала практически идеально, только с маленьким, практически незаметным доскоком. Я все понимаю. Ну, снимите немного за доскок. Но зачем как липку-то обдирать?!
Я счастлива! Ведь в конце концов в гимнастике запоминают не титулы, а людей. И я уверена, что меня будут долго вспоминать.
Почему ко мне такое отношение судей? Лучше спросите об этом у них. Думаю, потому что я из России, не из Америки! А глубже копать у меня нет никакого желания. Боюсь запачкаюсь», — сказала Хоркина журналистам.
Евгений Марченко утверждал, что судейство было объективным. «Считайте золото Паттерсон реваншем сотен российских тренеров, из-за невозможности нормально работать на родине уехавших по заграницам», — добавил он.
Хоркина до последнего держала лицо, но все же разрыдалась на плече у подруги. К пресс-конференции призеров Светлана немного успокоилась. На первом вопросе о впечатлениях после турнира россиянка начала выдавать все, что думает.
Паттерсон: Я так счастлива, даже не знаю, что сказать.
Хоркина: Зато я знаю, что сказать. Я была и останусь лучшей!
Для обеих гимнасток эти Игры стали последним крупным турниром. Хоркина завершила карьеру сразу после Афин. Паттерсон взяла перерыв для лечения спины, но так и не вернулась на большой помост.
Анастасия Логинова