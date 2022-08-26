Ее убила одна фраза. Ужасная судьба гимнастки, страдавшей от анорексии

Кристи Генрих достаточно быстро поднималась по карьерной гимнастической лестнице. Став пятой в личном многоборье на юниорском чемпионате США в 1986 году, она попала в сборную команду. Спустя пару лет спортсменка заняла девятое место в отборе на Олимпийские игры в Сеуле, а на следующий год завоевала серебро национального первенства. Ей прочили успешную карьеру, один из элементов упражнений на бревне был даже назван в ее честь, но мечтам гимнастки сбыться было так и не суждено.

Генрих исполнилось всего 17 лет, когда на одном из международных турниров судья, не подбирая слова, заявил ей в лицо: «Ты жирная. Если хочешь побеждать, то надо похудеть».

В те времена в гимнастике царствовали весьма стереотипные стандарты об обязательной миниатюрности спортсменок. Покажи вы тогда кому-нибудь, как выглядят многие топовые гимнастки нашего времени, вам бы рассмеялись в лицо, не поверив, что это правда. Генрих на тот момент весила 42 килограмма.

«После поездки на турнир она сказала: “Мама, мне нужно похудеть”, — говорила мать Кристи. — А ведь у нее не было ни унции лишнего жира на теле, она была прекрасна».

К сожалению, никто и подумать не мог, что буквально одна фраза поставит крест не только на карьере Кристи, но и на ее жизни. Фраза, брошенная судьей, глубоко засела в сознании американки. Началась постоянная борьба с воображаемым лишним весом. Итог — расстройство пищевого поведения, булимия и нервная анорексия.

Когда родители осознали, что у Кристи серьезные проблемы, приняли решение отправить ее в реабилитационный центр. Молодой человек гимнастки предупреждал: «Внимательно осмотрите ее чемодан (у него было ложное дно, под которым скрывался целый набор слабительных препаратов), это часть ее зависимости».

В другой клинике ее даже пришлось привязать к инвалидной коляске.

«Это еще одна часть ее зависимости, — вспоминал жених спортсменки. — Постоянное движение. Что угодно, лишь бы сжечь калории». Сама Генрих в одном из интервью признавалась, что часто ела не больше одного яблока в день. «А потом дело дошло до кусочка яблока в сутки», — призналась гимнастка, проводившая в тренажерном зале до девяти часов ежедневно.

26 июля 1994 года, всего через восемь дней после празднования своего 22-летия, Кристи Генрих скончалась в Медицинском исследовательском центре в Канзас-Сити. Ее вес на тот момент составлял 21 килограмм, а биохимические изменения в ее организме были уже необратимы.

«Она получала интенсивную поддерживающую терапию, — рассказывал лечащий врач Дэвид Маккинси. — Но, когда организм проходит точку невозврата, никакая терапия, какой бы агрессивной она ни была, уже не будет иметь никакого эффекта. Человек настолько истощен, что печень и почки не работают, мышцы тоже. Клетки больше не функционируют».