Ее убила одна фраза. Ужасная судьба гимнастки, страдавшей от анорексии

Кристи Генрих достаточно быстро поднималась по карьерной гимнастической лестнице. Став пятой в личном многоборье на юниорском чемпионате США в 1986 году, она попала в сборную команду. Спустя пару лет спортсменка заняла девятое место в отборе на Олимпийские игры в Сеуле, а на следующий год завоевала серебро национального первенства. Ей прочили успешную карьеру, один из элементов упражнений на бревне был даже назван в ее честь, но мечтам гимнастки сбыться было так и не суждено.
Генрих исполнилось всего 17 лет, когда на одном из международных турниров судья, не подбирая слова, заявил ей в лицо: «Ты жирная. Если хочешь побеждать, то надо похудеть».
В те времена в гимнастике царствовали весьма стереотипные стандарты об обязательной миниатюрности спортсменок. Покажи вы тогда кому-нибудь, как выглядят многие топовые гимнастки нашего времени, вам бы рассмеялись в лицо, не поверив, что это правда. Генрих на тот момент весила 42 килограмма.
«После поездки на турнир она сказала: “Мама, мне нужно похудеть”, — говорила мать Кристи. — А ведь у нее не было ни унции лишнего жира на теле, она была прекрасна».
К сожалению, никто и подумать не мог, что буквально одна фраза поставит крест не только на карьере Кристи, но и на ее жизни. Фраза, брошенная судьей, глубоко засела в сознании американки. Началась постоянная борьба с воображаемым лишним весом. Итог — расстройство пищевого поведения, булимия и нервная анорексия.
Когда родители осознали, что у Кристи серьезные проблемы, приняли решение отправить ее в реабилитационный центр. Молодой человек гимнастки предупреждал: «Внимательно осмотрите ее чемодан (у него было ложное дно, под которым скрывался целый набор слабительных препаратов), это часть ее зависимости».
В другой клинике ее даже пришлось привязать к инвалидной коляске.
«Это еще одна часть ее зависимости, — вспоминал жених спортсменки. — Постоянное движение. Что угодно, лишь бы сжечь калории». Сама Генрих в одном из интервью признавалась, что часто ела не больше одного яблока в день. «А потом дело дошло до кусочка яблока в сутки», — призналась гимнастка, проводившая в тренажерном зале до девяти часов ежедневно.
26 июля 1994 года, всего через восемь дней после празднования своего 22-летия, Кристи Генрих скончалась в Медицинском исследовательском центре в Канзас-Сити. Ее вес на тот момент составлял 21 килограмм, а биохимические изменения в ее организме были уже необратимы.
«Она получала интенсивную поддерживающую терапию, — рассказывал лечащий врач Дэвид Маккинси. — Но, когда организм проходит точку невозврата, никакая терапия, какой бы агрессивной она ни была, уже не будет иметь никакого эффекта. Человек настолько истощен, что печень и почки не работают, мышцы тоже. Клетки больше не функционируют».
Как бы странно это ни звучало, но смерть Кристи во многом помогла другим спортсменкам, обратив внимание всего мира на проблемы пищевого поведения. Многие гимнастки из сборной США признались, что испытывали похожие трудности. Было разработано несколько программ национального и международного уровня, снят целый ряд образовательных сюжетов. СМИ перестали указывать вес гимнасток, ломая те стереотипы, которые закончились трагедией одной несчастной спортсменки.