Звезда, испугавшаяся Кабаевой. Как Винер разругалась с любимой ученицей

У Батыршиной и Винер много общего, начиная от еврейских корней, родины Узбекистана и характера с обостренным чувством собственного достоинства. Познакомились они в Ташкенте, когда Яна была в статусе просто перспективной спортсменки, а Ирина Александровна ещё не успела воспитать ни одну олимпийскую чемпионку. Трудно представить, но когда-то такое время действительно было.

Очаровательная Яна попала в самое сердце тренеру с её искренней любовью к детям — та почти каждый день дарила девочке заколки, бантики, маленькие игрушки и другие подарочки. Юная Батыршина была у Винер, что называется, для души, в то время как со взрослых учениц спрос был уже совсем другой, а вместе с ним и отношение.

XXVIII Церемония вручения премии "НИКА" | Источник: РИА "Новости"

Когда распался Советский Союз, тренер взяла с собой двух гимнасток, в которых больше всего верила, и отправилась в Москву — это были Яна Батыршина и Амина Зарипова. Уже оттуда Винер позвонила родителям Яны и сказала, что их дочь точно будет чемпионкой, но для этого им нужно бросить в Ташкенте всё и перебраться в Москву. Будущей чемпионке необходим крепкий тыл и поддержка семьи. Папа и мама Яны, у которых в Узбекистане была налажена жизнь, оборвали всё и переехали буквально в никуда. Следующие несколько лет жизни для них будут кошмаром, но Яна узнает об этом не сразу.

С тренировочной базы каждые выходные гимнастка раз в неделю приезжала к семье на съемную квартиру, и каждый раз её встречали пиром на весь мир. Стол ломился от угощений, родители улыбались, и погруженная в тренировки Яна даже подумать не могла, что всю неделю в её ожидании родители сидят впроголодь. Что у них ничего не получается с работой в Москве, нет никаких перспектив с квартирой и даже с пропиской, а единственная греющая мысль — будущий возможный успех дочери.

Яна не подвела ожидания — выиграла несколько чемпионатов Европы, мира и серебро на Олимпиаде в Атланте. На Играх она шла первой всё многоборье, но из-за ошибки с лентой в самом конце выступления три десятых проиграла украинской гимнастке. После той Олимпиады она смогла купить родителям квартиру — так их шестилетние мытарства закончились, а все жертвы семьи как будто окупились.

В какой именно момент в душе Яны разгорелся протест, а в голове родились мысли о завершении карьеры, не вспомнит, возможно, и она сама. По более поздним признаниям спортсменки, она всегда в гимнастике любила только ту часть, которая сближает её с публикой — сами выступления. Тренировочный процесс, занимающий большинство времени в жизни гимнастки, всегда был ей в тягость. А ещё и отношения с Ириной Винер на фоне переезда в Москву изменились — Яна больше не была маленькой улыбчивой милашкой, которой хотелось дарить подарочки. Теперь она сама была той взрослой гимнасткой, от которой тренеру нужна отдушина в виде малышей, а Яна — это большие надежды, большая ответственность, нешуточный спрос. Гордой Батыршиной было тяжело принять такое обращение как данность. Поэтому она хотя и терпела довольно долго, в 1999 году в разгар сборов российской команды в Италии просто поставила тренеров перед фактом: «Надоело. Ухожу».

Ирина Александровна к таким бунтам не привыкла — и сейчас, и тогда гимнастки слушали её беспрекословно, а если не слушали, в команде не задерживались.

Алина Кабаева | Источник: РИА "Новости"

Дальше показания расходятся. Батыршина говорила, что просто устала от дела, которое на самом деле никогда не любила, и тяжелые отношения с Винер не добавляли ей мотивации продолжать карьеру. Не каждый способен постоянно слушать «ты никто», и при этом стремиться быть «кем-то». Винер же говорила, что Батыршина просто не справилась с ревностью от внимания тренера к новой любимице Алине Кабаевой и испугалась набиравшего силу соперничества с ней. Так или иначе, связь оборвалась — Яна ушла в свободное плавание без гимнастики, а Ирина Александровна со всем фанатизмом продолжила готовить Кабаеву к Олимпиаде в Сиднее.

После расставания жизнь обеих — и тренера, и ученицы, — сложилась наилучшим образом. Винер 20 лет не проигрывала со своими спортсменками олимпийское золото. Батыршина попробовала себя в роли тренера сборной Бразилии, но вскоре вернулась в Москву и много лет успешно работает телеведущей. У неё удачный брак с кинопродюсером Тимуром Вайнштейном, в котором родились две дочери и сын.