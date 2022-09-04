Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сестры Дина и Арина Аверины выступят на гала-шоу и проведут авторский мастер-класс в Мексике.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сестры Дина и Арина Аверины выступят на гала-шоу и проведут авторский мастер-класс в Мексике.
Выступления многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике пройдут с 15 по 18 декабря.
«Мы рады сообщить вам, что с 15 по 18 декабря мы проведем свой авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в городе Мерида. До скорой встречи в солнечной и теплой Мексике», — заявили сестры Аверины в видеообращении, размещенном в Instagram*.
* Деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская.