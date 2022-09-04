Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике

Выступления многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике пройдут с 15 по 18 декабря.

«Мы рады сообщить вам, что с 15 по 18 декабря мы проведем свой авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в городе Мерида. До скорой встречи в солнечной и теплой Мексике», — заявили сестры Аверины в видеообращении, размещенном в Instagram*.