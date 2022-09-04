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14:44 (мск), источник: Sport24

Сестры Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике

Топовые российские гимнастки, сестры Дина и Арина Аверины сообщили, что проведут показательные выступления в Мексике.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рады сообщить вам, что с 15 по 18 декабря мы проведем свой авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в городе Мерида. До скорой встречи в солнечной и теплой Мексике», — заявили Аверины на видео в социальных сетях.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, Арина Аверина — 5-кратная чемпионка планеты.

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