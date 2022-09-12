Гимнастка Байлз — одна из самых богатых спортсменок мира. Зарабатывает $16 млн, русским и не снилось…

Четырехкратная чемпионка Олимпиады Симона Байлз — одна из самых известных спортсменок в мире. Гимнастка получила это звание не только из-за своих многочисленных титулов, но и из-за своей неравнодушности к проблемам современного социума. Байлз открыто говорит о том, что была в приюте, борется с психологическими проблемами и имеет болезненный опыт насилия. Несмотря на то, что она до сих пор до конца не поборола свои травмы, старается помогать тем, кто оказался в подобных ситуациях.

Байлз впечатляет своей спортивной карьерой и общественной деятельностью не только фанатов, но и спонсоров. С ней хотят работать, потому что Симона — многогранная личность. Все это позволяет Байлз оказываться в списке Forbes как одной из самых зарабатывающих спортсменок. Большая часть дохода американки — не победы на соревнованиях, а контракты с различными компаниями. Ее состояние оценивается в 10 млн долларов, но считается, что эта цифра гораздо больше — 16.

Гимнастка прямо сейчас сотрудничает с брендом Athleta. Совместно с ним Байлз выпускает одежду.

Компания VISA, предоставляющая услуги проведения платежных операций, сделала спортсменку своим амбассадором.

На соревнованиях олимпийскую чемпионку можно увидеть в купальнике бренда GK. Также совместно с ним Симона выпускает одежду для гимнастики.

Также Байлз — лицо компании Core Power, которая производит спортпит.

Здоровые зубы — залог успеха сотрудничества с Candid. Стоматологическая компания занимается тем, что заботится о полости рта.

Красота — тоже важная часть жизни гимнастки. Байлз — лицо японского многонационального косметического бренда SK-II.

А еще она выпускает собственный гимнастический инвентарь с брендом Spieth America.