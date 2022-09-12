Гимнастка Байлз — одна из самых богатых спортсменок мира. Зарабатывает $16 млн, русским и не снилось…
Редко тратит деньги, потому что боится остаться нищей.
Редко тратит деньги, потому что боится остаться нищей.
Четырехкратная чемпионка Олимпиады Симона Байлз — одна из самых известных спортсменок в мире. Гимнастка получила это звание не только из-за своих многочисленных титулов, но и из-за своей неравнодушности к проблемам современного социума. Байлз открыто говорит о том, что была в приюте, борется с психологическими проблемами и имеет болезненный опыт насилия. Несмотря на то, что она до сих пор до конца не поборола свои травмы, старается помогать тем, кто оказался в подобных ситуациях.
Байлз впечатляет своей спортивной карьерой и общественной деятельностью не только фанатов, но и спонсоров. С ней хотят работать, потому что Симона — многогранная личность. Все это позволяет Байлз оказываться в списке Forbes как одной из самых зарабатывающих спортсменок. Большая часть дохода американки — не победы на соревнованиях, а контракты с различными компаниями. Ее состояние оценивается в 10 млн долларов, но считается, что эта цифра гораздо больше — 16.
Большие деньги — хорошо, но они тяготят Байлз. Гимнастка старается не особо тратить их, потому что боится остаться нищей. Тем не менее иногда она мечтает совершить необдуманные и многомиллионные покупки. Однажды американка чуть не купила машину компании Tesla. Этого, к счастью, не случилось. Вместо машины Симона решила потратиться на кое-что более важное — собственный дом. Он уж точно будет полезнее, учитывая ее скорое замужество.