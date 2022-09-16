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01:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая российская гимнастка принесла Германии первое золото ЧМ за 47 лет

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото чемпионата мира за 47 лет. Варфоломеев победила в финале упражнений с булавами, получив за выступление 33,550 балла.

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Источник: Reuters

Результаты соревнований представлены на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

На втором месте расположилась гимнастка из Болгарии Стиляна Николова (32,600), третье место заняла итальянка София Рафаэли (31,850). Золото Варфоломеев стало первым для сборной Германии с 1975 года. Тогда победу на чемпионате мира одержала Кристина Розенберг.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Помимо золотой медали чемпионата мира в активе Варфоломеев есть две бронзы чемпионата Европы и два золота этапа Кубка вызова в Испании.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

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