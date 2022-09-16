Бывшая российская гимнастка принесла Германии первое золото ЧМ за 47 лет

Результаты соревнований представлены на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

На втором месте расположилась гимнастка из Болгарии Стиляна Николова (32,600), третье место заняла итальянка София Рафаэли (31,850). Золото Варфоломеев стало первым для сборной Германии с 1975 года. Тогда победу на чемпионате мира одержала Кристина Розенберг.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Помимо золотой медали чемпионата мира в активе Варфоломеев есть две бронзы чемпионата Европы и два золота этапа Кубка вызова в Испании.