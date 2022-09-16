Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Кадис
Все события
Фоторепортажи
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
22500-я победа «Спартака» в ЧР
09:38 (мск), источник: Газета.Ру

Гимнастка Варфоломеева объяснила свой переезд в Германию тем, что видела в РФ меньше возможностей

Чемпионка мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами 15-летняя Дарья Варфоломеева объяснила, почему переехала из России в Германию в возрасте 12 лет.

Наверх
Источник: Reuters

Ее слова передает Bild.

Спортсменка заявила, что ее мама проживала в Германии с 16 до 18 лет, после чего уехала в Россию. Затем ее мама, бабушка и дедушка переехали обратно в Германию. По словам Варфоломеевой, она была в России около двух лет назад и чувствует себя в Германии как дома.

«Я никогда не была в сборной России. Я видела там меньше возможностей для себя, поэтому мы приехали в Германию. Отборочные соревнования к Олимпиаде в Париже-2024 состоятся в 2023 году. Моя цель, конечно же, попасть туда. Я хочу выйти в финал на Олимпиаде», — сказала Варфоломеева.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер во время финала индивидуального многоборья на Всероссийской спартакиаде заявила, что зрители находятся на настоящем чемпионате мира, на котором выступают самые сильные гимнастки.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

 Отец Жанны Фриске заявил, что Шепелев поднимал руку на певицу
В Театре Вахтангова отменили постановку Туминаса «Война и мир»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь