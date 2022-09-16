Гимнастка Варфоломеева объяснила свой переезд в Германию тем, что видела в РФ меньше возможностей

Ее слова передает Bild.

Спортсменка заявила, что ее мама проживала в Германии с 16 до 18 лет, после чего уехала в Россию. Затем ее мама, бабушка и дедушка переехали обратно в Германию. По словам Варфоломеевой, она была в России около двух лет назад и чувствует себя в Германии как дома.

«Я никогда не была в сборной России. Я видела там меньше возможностей для себя, поэтому мы приехали в Германию. Отборочные соревнования к Олимпиаде в Париже-2024 состоятся в 2023 году. Моя цель, конечно же, попасть туда. Я хочу выйти в финал на Олимпиаде», — сказала Варфоломеева.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер во время финала индивидуального многоборья на Всероссийской спартакиаде заявила, что зрители находятся на настоящем чемпионате мира, на котором выступают самые сильные гимнастки.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.