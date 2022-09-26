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17:09 (мск), источник: Sport24

Гимнастка Лала Крамаренко объяснила бум и популярность фигурного катания

Российская гимнастка Лала Крамаренко в интервью корреспонденту Sport24 Алене Волковой объяснила бум и популярность фигурного катания.

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Источник: Sport24

— Как думаете, с чем связан такой бум и популярность фигурного катания?

— Я думаю, фигурное катание всегда было очень популярно в России. Помню, когда я была еще совсем маленькой, очень любила смотреть «Ледниковый период» на Первом канале. Сам вид спорта очень красивый, грациозный. Нам тоже надо что-то придумать.

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