Гимнастка Лала Крамаренко объяснила бум и популярность фигурного катания

— Я думаю, фигурное катание всегда было очень популярно в России. Помню, когда я была еще совсем маленькой, очень любила смотреть «Ледниковый период» на Первом канале. Сам вид спорта очень красивый, грациозный. Нам тоже надо что-то придумать.