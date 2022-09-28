Украинская федерация гимнастики объявила о бойкоте конгресса FIG из-за участия России

Конгресс FIG пройдет 11—12 ноября в Стамбуле. Ранее Международная федерация сообщила о невозможности проведения конгресса в октябре в Саннефьорде, так как Федерация гимнастики Норвегии не смогла организовать событие по причине требований Национального олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать россиян и белорусов на проводимые в стране мероприятия.

«Украинская федерация гимнастики еще раз заявляет о своей позиции, что от участия в спортивных событиях FIG следует отстранить не только спортсменов России и Белоруссии, но и любых других должностных лиц, представляющих эти страны в FIG», — говорится в заявлении.