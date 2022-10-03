Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике получила гражданство США

Уроженка Калининграда, несколько лет назад переехавшая жить в США, устроила по этому поводу вечеринку с праздничным тортом, на котором запечатлены американский паспорт, флаг США и Статуя Свободы.

«Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов», — написала 29-летняя экс-спортсменка в Instagram stories (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).