Нидерланды бойкотируют конгресс FIG из-за участия России

Ранее решение о бойкоте конгресса FIG, который должен состояться 11—12 ноября в Стамбуле (Турция), приняли федерации гимнастики Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии.

«Наше решение вызвано тем, что у российских и белорусских делегатов еще есть возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе», — говорится в письме президента ассоциации Моник Кемпфф, оказавшемся в распоряжении издания.

Изначально конгресс должен был пройти в октябре в Саннефьорде (Норвегия), однако FIG сообщила, что Федерация гимнастики Норвегии оказалась не в состоянии его организовать из-за требований со стороны олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать на форум представителей России и Белоруссии.