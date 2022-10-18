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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерланды бойкотируют конгресс FIG из-за участия России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ассоциация гимнастики Нидерландов бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за участия в нем россиян и белорусов, сообщает Inside the Games.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее решение о бойкоте конгресса FIG, который должен состояться 11—12 ноября в Стамбуле (Турция), приняли федерации гимнастики Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии.

«Наше решение вызвано тем, что у российских и белорусских делегатов еще есть возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе», — говорится в письме президента ассоциации Моник Кемпфф, оказавшемся в распоряжении издания.

Изначально конгресс должен был пройти в октябре в Саннефьорде (Норвегия), однако FIG сообщила, что Федерация гимнастики Норвегии оказалась не в состоянии его организовать из-за требований со стороны олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать на форум представителей России и Белоруссии.

В марте российские спортсмены были отстранены FIG от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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