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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёстры Аверины показали парную растяжку. Фото

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменки показали фотографию, на которой они исполняют парную растяжку.

«А вы были в санатории им. Орджоникидзе?» — подписали они снимок.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

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