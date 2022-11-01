Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
В коротком ролике об эволюции женской гимнастки не оказалось и американки Симоны Байлз — это связали с дискриминацией темнокожих спортсменок.
В коротком ролике об эволюции женской гимнастки не оказалось и американки Симоны Байлз — это связали с дискриминацией темнокожих спортсменок.
Международный олимпийский комитет в своих социальных сетях разместил любопытное видео. В нем собраны отрывки выступлений в вольных упражнениях самых заметных гимнасток на Играх разных лет начиная с Мельбурна-1956. Но не во всех аккаунтах МОК ролик оказался одинаковым — в одной соцсети он длится целых две минуты, а в другой обрезан. И вот как раз к этому, второму варианту у болельщиков и специалистов возникло много вопросов. Часть была не согласна с тем, что в видео не оказалось ни одной российской или советской спортсменки. Другие отметили отсутствие чернокожих гимнасток.
На удивление, в ролике нет четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Это хотя бы объяснимо — последней упомянутой в нем Олимпиадой является турнир, который проходил в 2008 году в Пекине. Но все равно странно, что видео обрывается именно на этом моменте, — что мешало добавить туда еще несколько секунд и рассказать о героях последних Олимпиад? Логично тогда было бы предположить, что вслед за этим постом последует еще один, где будет рассказано о турнирах в Лондоне, Рио и Токио. Но продолжения не последовало.
Практически половина прокомментировавших этот неоднозначный пост задались вопросом: почему же в нем нет Симоны? Об этом сказал и телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, который тоже отметился отдельным сообщением. В нем в один ряд с великими советскими и российскими гимнастками он поставил и Байлз, назвав опубликовавших видео «врунами и жухалами».
Кроме отсутствия в списке американки фанатов гимнастики также возмутило, что в видео не было ни одной спортсменки неевропеоидной расы.
primroseb8407: «Где все чернокожие гимнастки? Разочарована».
asaulovieira: «Только светлокожие люди! В то время не было ни одного темнокожего, что ли? А как же Дайана дос Сантос, например?».
Но такие обвинения выглядят странно — суть видео не в том, чтобы показать людей разных рас, народов, обладающих непохожим цветом кожи. Подпись под постом говорит о том, что здесь отражена эволюция вольных упражнений на Олимпиадах разных лет. Кроме того, в длинном отрывке Байлз все-таки есть (в Рио-2016). Другой вопрос, что более короткий вариант посмотрели более 200 тысяч пользователей, а у длинного не набралось и 10 тысяч просмотров.
И вот здесь как раз возникают реальные вопросы: почему в видео (в любом варианте) нет ни одной российской или советской гимнастки? Понятно, что политическая ситуация сейчас такова, что россияне на международных стартах не выступают. Но неужели из-за этого нужно игнорировать часть истории?
В комментариях справедливо заметили, что в 1956 году в Мельбурне Лариса Латынина стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв и вольные упражнения. Свой успех (конкретно в этом виде) гимнастка повторила и в 1960, и в 1964 годах. Видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы включить гимнастку в ролик. Зато там есть Агнеш Келети из Венгрии, которая в Мельбурне выиграла столько же золотых медалей, что и Латынина. Но раз уж мы говорим про вольные, то в них Агнеш и Лариса обе оказались на первой строчке. В многоборье же, где тоже исполняется это упражнение, победила Лариса. Почему тогда предпочтение отдали венгерской спортсменке (если все-таки нужно было выбрать одну гимнастку с конкретной Олимпиады), остается риторическим вопросом.
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая тоже не попала в ролик от МОК, негативно отреагировала на публикацию такого поста. Спортсменка сказала, что подтверждение побед гимнасток из СССР и России есть даже в музее МОК: «Эволюции спортивной гимнастики без российских и советских спортсменов просто не может быть! Именами наших гимнасток и моим в том числе названы элементы, которые были исполнены впервые в мире. Нас не стереть! Это невозможно, как бы они этого ни хотели».
Такое странное игнорирование части истории присуще не только этому конкретному ролику. На Уимблдон 2022 года, один из турниров «Большого шлема» в теннисе, были приглашены победители различных лет. Событие значимое — столетие Центрального корта лондонского соревнования. В числе гостей не было Марии Шараповой, выигравшей в Великобритании в 2004 году. Это тут же принялись объяснять запретом российским спортсменам участвовать в соревнованиях Всеанглийского теннисного клуба. Возможно, Шарапова и сама отказалась от участия — тогда она предположительно была на седьмом месяце беременности.
Но как тогда объяснить то, что кадров победы Марии не было в ролике лучших моментов в истории Центрального корта? Организаторы говорили, что хронометраж видео не позволял вместить в себя все. Но разве выигрыш 17-летней Марии над уже тогда великой Сереной Уильямс не является достаточным основанием для причисления его к лучшим моментам?
Летом была еще одна похожая ситуация, но только связана она уже с фигурным катанием. К Международному олимпийскому дню, который отмечается 23 июня, Международный союз конькобежцев (ИСУ) разместил особый пост. В нем было четыре фотографии героев прошедшей Олимпиады в Пекине — Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, Нейтана Чена, Вэньцзин Суй/Цун Ханя и Каори Сакамото. Вот только в женском одиночном катании тогда выиграла не японка Сакамото, а Анна Щербакова. Серебряным призером стала Александра Трусова. Каори, откатавшаяся блестяще, заняла третью строчку. Претензий к необъективному судейству у российских спортсменов не было — они даже выступали не под флагом страны. Почему тогда Щербаковой нет в этом списке?
Странно видеть, что международные организации, борющиеся за равные права всех спортсменов, могут допускать такие ситуации. Ведь они никак не связаны с текущими событиями — это просто часть истории, которая уже останется в конкретном виде спорта. Ее не переписать и не изменить — какой вообще смысл игнорировать россиян? Об их прошлых победах и так известно предостаточно.
Анастасия Плетнева