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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такого быть не должно». Яна Батыршина — о громком скандале в сборной Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на скандал в сборной Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Сразу две спортсменки рассказали, что подвергались систематическим унижениям со стороны тренерского штаба из-за лишнего веса. В стремлении похудеть девушки заработали расстройство пищевого поведения и вынуждены были досрочно завершить карьеру. Первой о травле спортсменок рассказала Нина Коррадини.

"Я шокирована, если честно. Не ожидала, что такое может быть на уровне сборной. Коррадини сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно.

Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но всё это было в рамках приличия.

На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказывала в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день. И то только у тех, у кого существовала такая проблема.

Сейчас в нашей сборной каждая гимнастка отвечает сама за себя, нет никакого контроля. Тренеры могут просто спросить о весе у спортсменок. Считается, что гимнастки взрослые, ответственные, могут сами отвечать за свои поступки.

В моё время нас взвешивали, записывали результаты в книжечку. Я могу отвечать за себя, но никаких унижений не было, к психологу никто не ходил. Такого быть не должно«, — приводит слова Батыршиной “Газета.Ru”.

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