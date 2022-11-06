Гимнаст Давтян стал первым армянином, победившим на чемпионате мира

Давтян, ставший первым армянским спортсменом, победившим на чемпионате мира по спортивной гимнастике, получил за свое выступление оценку 15,050 балла. Второе место занял филиппинец Карлос Эдриэль Юло (14,950), третье — украинец Игорь Радивилов (14,733).

В упражнениях на параллельных брусьях чемпионом мира у мужчин стал китаец Цзоу Цзинъюань с результатом 16,166 балла. Серебряную медаль завоевал немец Лукас Даслер (15,500), бронзовую — Карлос Эдриэль Юло (15,366). В упражнениях на горизонтальных брусьях первенствовал американец Броди Малон (14,800). Серебро взял японец Даики Хасимото (14,700), бронзу — бразилец Артур Мариано (14,466).

У женщин в упражнениях на бревне золото завоевала японка Хадзуки Ватанабэ (13,600). Второй стала канадка Элизабет Блэк (13,566), третьей — японка Сёко Мията (13,533). В вольных упражнениях победу одержала британка Джессика Гадирова (14,200). На второй позиции расположилась американка Джордан Чайлз (13,833), на третьей — бразильянка Ребека Андраде и американка Джейд Кэри (по 13,733).