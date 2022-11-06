Гимнаст Давтян стал первым армянином, победившим на чемпионате мира

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
Торонто
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
Детройт
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Бетис
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Марсель
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Интер
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Флорида
Футбол. Зарубежный
6.11
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
6.11
Фрайбург
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Лилль
Ренн
11
Футбол. Премьер-лига
6.11
Ростов
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Реал Сосьедад
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Байер
Унион Б
50
Хоккей. КХЛ
6.11
Динамо Мн
Сочи
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
6.11
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
6.11
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
6.11
Клермон Фут
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Ницца
Брест
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Реймс
Нант
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Тулуза
Монако
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Монца
Верона
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Сампдория
Фиорентина
02
Футбол. Первый дивизион
6.11
Балтика
Алания
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
КАМАЗ
Арсенал
01
Хоккей. КХЛ
6.11
Северсталь
Ак Барс
ОТ
23
Футбол. Премьер-лига
6.11
Торпедо
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Атлетико
Эспаньол
11
Футбол. Первый дивизион
6.11
Динамо Мх
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Челси
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Лорьян
ПСЖ
12
Футбол. Первый дивизион
6.11
Акрон
Велес
30
Футбол. Первый дивизион
6.11
Родина
Волга
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Болонья
Торино
21
Футбол. Премьер-лига
6.11
Урал
Локомотив
22
Футбол. Первый дивизион
6.11
Краснодар-2
Волгарь
02
Хоккей. КХЛ
6.11
Авангард
Витязь
31
Футбол. Первый дивизион
6.11
Енисей
Кубань
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Уфа
Нефтехимик
00
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
6 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Гимнаст Давтян стал первым армянином, победившим на чемпионате мира

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Армянин Артур Давтян завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, в опорном прыжке.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Давтян, ставший первым армянским спортсменом, победившим на чемпионате мира по спортивной гимнастике, получил за свое выступление оценку 15,050 балла. Второе место занял филиппинец Карлос Эдриэль Юло (14,950), третье — украинец Игорь Радивилов (14,733).

В упражнениях на параллельных брусьях чемпионом мира у мужчин стал китаец Цзоу Цзинъюань с результатом 16,166 балла. Серебряную медаль завоевал немец Лукас Даслер (15,500), бронзовую — Карлос Эдриэль Юло (15,366). В упражнениях на горизонтальных брусьях первенствовал американец Броди Малон (14,800). Серебро взял японец Даики Хасимото (14,700), бронзу — бразилец Артур Мариано (14,466).

У женщин в упражнениях на бревне золото завоевала японка Хадзуки Ватанабэ (13,600). Второй стала канадка Элизабет Блэк (13,566), третьей — японка Сёко Мията (13,533). В вольных упражнениях победу одержала британка Джессика Гадирова (14,200). На второй позиции расположилась американка Джордан Чайлз (13,833), на третьей — бразильянка Ребека Андраде и американка Джейд Кэри (по 13,733).

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте российские спортсмены были отстранены Международной федерацией гимнастики (FIG) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь