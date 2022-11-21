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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам набрала 12 килограмм с момента завершения спортивной карьеры, сообщает «24 часа».

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Источник: Reuters

При этом она ежедневно посещает тренажёрный зал, играет в теннис и выполняет гимнастические упражнения.

«Запрет на сладкое закончился, я не пробовала торт уже 12 лет. Раньше ночью я открывала холодильник, ела печенье, которое пекла мама, после чего рано вставала и пробегала не менее 5 километров», — приводит слова Ашрам издание.

Источник: Социальные сети Линой Ашрам

В данный момент Ашрам готовится дебютировать в телевизионной театральной постановке, где сыграет чудо-женщину. Также ей предлагают роли в кино, однако Линой пока лишь рассматривает предложения, параллельно снимаясь в рекламе.

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