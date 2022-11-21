Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры

При этом она ежедневно посещает тренажёрный зал, играет в теннис и выполняет гимнастические упражнения.

«Запрет на сладкое закончился, я не пробовала торт уже 12 лет. Раньше ночью я открывала холодильник, ела печенье, которое пекла мама, после чего рано вставала и пробегала не менее 5 километров», — приводит слова Ашрам издание.

Источник: Социальные сети Линой Ашрам