Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры
Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам набрала 12 килограмм с момента завершения спортивной карьеры, сообщает «24 часа».
Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам набрала 12 килограмм с момента завершения спортивной карьеры, сообщает «24 часа».
При этом она ежедневно посещает тренажёрный зал, играет в теннис и выполняет гимнастические упражнения.
«Запрет на сладкое закончился, я не пробовала торт уже 12 лет. Раньше ночью я открывала холодильник, ела печенье, которое пекла мама, после чего рано вставала и пробегала не менее 5 километров», — приводит слова Ашрам издание.
В данный момент Ашрам готовится дебютировать в телевизионной театральной постановке, где сыграет чудо-женщину. Также ей предлагают роли в кино, однако Линой пока лишь рассматривает предложения, параллельно снимаясь в рекламе.